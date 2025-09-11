Google Quick Share

Google sta testando una nuova interfaccia utente per Quick Share, lo strumento di condivisione file tra dispositivi Android. L’analisi della versione beta 25.35.31 di Google Play Services rivela un restyling che mira a rendere l’esperienza più immediata e priva di passaggi superflui. La novità punta a unificare l’invio e la ricezione in un’unica schermata, semplificando la gestione dei trasferimenti.

Un’unica schermata dinamica

L’elemento principale del cambiamento riguarda l’eliminazione della distinzione tra schermata di invio e schermata di ricezione. Al loro posto, compare una nuova interfaccia chiamata “add to share”, capace di adattarsi in base al comportamento dell’utente.

Se non vengono selezionati file, l’app rimane in modalità attesa, pronta a ricevere. Quando un altro dispositivo tenta di inviare un contenuto, appare una notifica che permette di accettare o rifiutare il trasferimento. Una volta avviato, compaiono la barra di avanzamento e, al termine, un’anteprima del file ricevuto.

Condivisione semplificata

Nel caso in cui l’utente selezioni uno o più file, l’interfaccia passa automaticamente alla ricerca dei dispositivi compatibili nelle vicinanze. Le opzioni disponibili vengono mostrate nella parte inferiore dello schermo, con la possibilità di avviare il trasferimento con un semplice tocco. In alternativa, si potrà generare un codice QR, utile nei casi in cui il rilevamento automatico non funzioni correttamente. Questo approccio offre una soluzione aggiuntiva per garantire la riuscita della condivisione, soprattutto in ambienti con molti dispositivi connessi.

Un design più essenziale

La nuova interfaccia adotta uno stile minimalista, eliminando passaggi ridondanti e rendendo più lineare l’esperienza di condivisione. L’obiettivo è favorire l’uso di Quick Share anche su dispositivi con schermi più ampi, come tablet Android e Chromebook, dove un’interfaccia semplificata permette una gestione più intuitiva. Questo restyling suggerisce inoltre che Google stia guardando a un futuro in cui Quick Share diventerà uno strumento trasversale, utile non solo per smartphone e tablet, ma anche per dispositivi desktop.

Quick Share, erede di Nearby Share, è nato per facilitare lo scambio rapido di file di grandi dimensioni tra dispositivi Android. Negli ultimi mesi, Google ha introdotto diversi aggiornamenti, migliorando la stabilità dei trasferimenti e ampliando la compatibilità. La nuova interfaccia si inserisce in questo percorso, con l’obiettivo di rendere la funzione più intuitiva e accessibile a un pubblico ampio. L’eliminazione della separazione tra invio e ricezione riduce la complessità, allineando l’esperienza alle esigenze di chi desidera velocità e semplicità nello scambio dei contenuti.