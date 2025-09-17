Kobo Clara Colour: la lettura digitale diventa a colori grazie al display E Ink Kaleido™ 3 da 6″

Il mercato degli e-reader, per quasi un decennio, è sembrato un placido oceano monocromatico. Una distesa di grigi, neri e bianchi dove l’innovazione si misurava in frazioni di pollice, punti per pollice e sfumature di luce frontale. Un’evoluzione lenta, quasi impercettibile, che ha cullato milioni di lettori in un’esperienza digitale straordinariamente simile a quella della carta stampata. Ma sotto la superficie, le correnti stavano cambiando. La tecnologia E Ink a colori, a lungo relegata a prototipi costosi e prodotti di nicchia, ha finalmente raggiunto un punto di maturità e accessibilità tale da poter ambire al grande pubblico. In questa transizione epocale, Rakuten Kobo si è posizionata in prima linea, non con un singolo esperimento, ma con una vera e propria offensiva strategica.

Il Kobo Clara Colour è l’alfiere di questa nuova era. Non è un dispositivo di lusso, né un tablet mascherato da lettore. È un e-reader da sei pollici pensato per le masse, un erede diretto della popolarissima linea Clara, che ora aggiunge il colore all’equazione. E come se non bastasse, a pochi mesi dal lancio del modello originale in nero, Kobo raddoppia la scommessa presentando questa nuova variante White. Non si tratta di un semplice vezzo estetico. Come vedremo, questa livrea candida nasconde un piccolo ma significativo segreto che la rende, a mio avviso, la versione definitiva di questo dispositivo.

L’obiettivo di questa recensione è andare oltre la scheda tecnica e l’effetto “novità”. Ho passato le ultime settimane con il Kobo Clara Colour White come mio unico compagno di lettura, in treno, sul divano, sotto il sole e al buio. Voglio capire e raccontare l’esperienza d’uso reale. Quali sono i compromessi inevitabili di uno schermo a colori a questo prezzo? Come si comporta con i romanzi, dove il testo è sovrano, e come se la cava con fumetti e riviste, il suo terreno d’elezione? È davvero il dispositivo che traghetterà la lettura digitale nel futuro, o è un passo intermedio ancora acerbo? Mettetevi comodi, perché stiamo per scoprire se questa piccola rivoluzione a colori è pronta per la vostra libreria. Al momento è disponibile direttamente su Amazon Italia e sul sito ufficiale.

Unboxing

L’esperienza con un prodotto Kobo inizia molto prima di accenderlo. Inizia dalla scatola. E quella del Kobo Clara Colour White è una dichiarazione d’intenti. La confezione è compatta, realizzata in cartone riciclato e stampata con inchiostro di soia, un dettaglio che Kobo non manca mai di sottolineare. È un approccio minimalista e consapevole che comunica immediatamente la filosofia del brand: un’alternativa più “pensata” e sostenibile nel panorama dell’elettronica di consumo. Non c’è plastica superflua, non ci sono fronzoli; solo l’essenziale per proteggere il dispositivo durante il trasporto.

Sollevato il coperchio, il lettore si presenta in tutta la sua semplicità, avvolto in una sottile bustina protettiva. La finitura bianca opaca colpisce subito, apparendo pulita e quasi eterea. Sotto il dispositivo, un piccolo scomparto ospita l’intera dotazione: un cavo da USB-A a USB-C per la ricarica e il trasferimento dati, e la manualistica rapida. Come ormai prassi consolidata nel settore, manca un alimentatore da parete, una scelta che sposa la logica della riduzione dei rifiuti elettronici, dando per scontato che chiunque ne possieda già uno.

La prima accensione è un processo rapido e indolore. Dopo un breve flash iniziale, tipico degli schermi E Ink, il display a colori mostra il suo potenziale fin dalla schermata di benvenuto. La configurazione guidata richiede la connessione a una rete Wi-Fi e l’accesso al proprio account Kobo (o la sua creazione). Nel mio caso, il dispositivo ha immediatamente rilevato e installato un aggiornamento firmware, un’operazione durata circa cinque minuti. Subito dopo, la mia libreria Kobo ha iniziato a sincronizzarsi, popolando la schermata iniziale con le copertine dei miei libri. Vederle a colori, per la prima volta su un dispositivo di questa categoria, è un’esperienza quasi surreale, un piccolo ma significativo passo avanti che cambia la percezione della propria biblioteca digitale. L’intero processo, dall’apertura della scatola alla prima pagina letta, non richiede più di dieci minuti, confermando un’attenzione all’immediatezza d’uso che apprezzo sempre.

Ma la cosa più carina è che ci è stato inviato con una dedica alquanto speciale che potete leggere nell’immagine in basso :)

Materiali, costruzione e design

Prendendo in mano il Kobo Clara Colour White, la prima sensazione è di una solidità funzionale. Kobo non insegue l’estetica “premium” a tutti i costi, preferendo un approccio pragmatico che mette al centro l’usabilità e la sostenibilità. La scocca è interamente realizzata in plastica riciclata, con una parte di essa proveniente da rifiuti plastici recuperati dagli oceani. Questa scelta non è solo etica, ma definisce anche l’esperienza tattile del dispositivo. La finitura bianca è leggermente ruvida, quasi porosa, una texture che alcuni potrebbero definire meno “nobile” rispetto alla plastica liscia e vellutata di modelli precedenti come il Clara HD, ma che io ho trovato estremamente funzionale. Offre un grip eccellente, rendendo la presa sicura anche con una sola mano e, soprattutto, è straordinariamente resistente alle impronte digitali, un vantaggio non da poco rispetto a quasi tutti i dispositivi con finitura scura o lucida.

Le dimensioni di 112 x 160 x 9.2 mm e il peso di soli 174 g lo rendono un campione di portabilità. Scivola in una tasca interna della giacca o in una piccola borsa senza farsi notare, e il peso piuma permette di leggere per ore senza affaticare il polso. L’ergonomia è semplice ma efficace. Le cornici non sono sottilissime, ma offrono lo spazio giusto per appoggiare il pollice senza toccare lo schermo. A differenza di molti concorrenti, come il Kindle Paperwhite, lo schermo qui è incassato rispetto alla cornice. Questo design, forse esteticamente un po’ datato, ha il vantaggio pratico di ridurre i riflessi provenienti da fonti di luce laterali e protegge leggermente il pannello da graffi accidentali.

Sul retro, la superficie texturizzata con il logo Kobo a rilievo migliora ulteriormente la presa. Qui trova posto anche l’unico pulsante fisico del dispositivo: un grande tasto di accensione/standby, facile da individuare e premere senza guardare. Il fondo ospita unicamente la porta USB-C, ormai uno standard irrinunciabile. Infine, un dettaglio che eleva il Clara Colour ben al di sopra della sua fascia di prezzo è la certificazione di impermeabilità IPX8. La capacità di resistere a un’immersione fino a 2 metri per 60 minuti lo rende il compagno ideale per la lettura a bordo piscina, in spiaggia o nella vasca da bagno, liberando l’utente da ogni ansia legata all’acqua.

Specifiche tecniche

Prima di addentrarci nell’analisi delle performance e dell’esperienza d’uso, è utile riassumere le fondamenta hardware su cui poggia il Kobo Clara Colour White. La tabella seguente sintetizza le caratteristiche chiave del dispositivo. È importante notare un dettaglio cruciale che emerge da un’analisi attenta delle specifiche ufficiali: sebbene il modello nero lanciato in precedenza monti una batteria da 1500 mAh, questa nuova versione bianca è stata equipaggiata con un’unità più capiente. Questo non è un dettaglio da poco, come vedremo più avanti.

Caratteristica Specifica Display 6″ E Ink Kaleido™ 3, 1448 x 1072 pixel Risoluzione 300 PPI (contenuti B/N), 150 PPI (contenuti a colori) Processore Dual Core @ 2.0 GHz RAM 512 MB Archiviazione 16 GB (circa 12.3 GB disponibili all’utente) Batteria (Nero) 1500 mAh Batteria (Bianco) 1900 mAh Connettività Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n (dual band 2.4/5 GHz), Bluetooth , USB-C Impermeabilità IPX8 (fino a 60 min in 2 metri d’acqua) Illuminazione ComfortLight PRO (luminosità e temperatura colore regolabili) Dimensioni 112 x 160 x 9.2 mm Peso 174 g Formati Supportati EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR Materiali Plastica riciclata e ocean-bound plastic

Questi dati delineano un dispositivo moderno e ben bilanciato. Il processore da 2.0 GHz è un salto generazionale notevole rispetto ai modelli precedenti e si rivela fondamentale per gestire la complessità dello schermo a colori. L’archiviazione da 16 GB è lo standard per questa fascia di mercato, più che sufficiente per migliaia di romanzi, anche se potrebbe iniziare a stare stretta a chi fa largo uso di fumetti e audiolibri. La connettività è completa, con Wi-Fi dual-band, Bluetooth per l’ascolto e la moderna porta USB-C. Ma è la batteria da 1900 mAh a rappresentare il vero asso nella manica di questa specifica variante.

Applicazione

Quando si parla di un e-reader Kobo, è riduttivo pensare solo al dispositivo fisico. Si entra a far parte di un ecosistema software che, pur essendo meno monolitico e pervasivo di quello di Amazon, offre una flessibilità che molti utenti evoluti apprezzano. Questo ecosistema si estende ben oltre lo schermo da sei pollici del Clara Colour. L’esperienza Kobo si articola attraverso diverse applicazioni che, nel bene e nel male, definiscono il modo in cui interagiamo con la nostra libreria.

L’applicazione desktop per Mac e PC è il pilastro per la gestione “tradizionale” della libreria. Permette di acquistare libri dallo store Kobo, organizzarli in raccolte e, soprattutto, caricare manualmente file esterni. È un software funzionale, anche se l’interfaccia non è delle più moderne. Per molti, però, il vero cuore della gestione di una libreria Kobo risiede in un software di terze parti: Calibre. Questo potentissimo strumento open-source è il migliore amico di ogni utente Kobo, consentendo non solo di gestire metadati e copertine, ma anche di convertire i file nel formato KEPUB (Kobo EPUB), che garantisce le migliori prestazioni di lettura sul dispositivo in termini di velocità e statistiche.

Le app mobili per iOS e Android permettono di continuare la lettura su smartphone e tablet. La sincronizzazione dei progressi di lettura è generalmente affidabile, anche se nei miei test ho riscontrato qualche sporadico ritardo nel registrare l’ultima pagina letta tra il Clara Colour e il mio smartphone. È un sistema che funziona, ma non ha la fluidità istantanea del Whispersync di Amazon. L’ecosistema Kobo include anche integrazioni cloud come Dropbox, anche se la sua disponibilità sembra essere riservata ai modelli di fascia più alta come il Libra, una segmentazione che trovo un po’ limitante. Questa filosofia riflette l’approccio generale di Kobo: fornire una piattaforma aperta e capace, che dà il suo meglio quando l’utente è disposto a “sporcarsi le mani” con strumenti esterni come Calibre, offrendo una libertà impagabile a chi la cerca, ma risultando potenzialmente meno immediata per l’utente occasionale abituato a una soluzione “chiavi in mano”.

Hardware

Analizzando l’hardware del Kobo Clara Colour, si nota una chiara strategia di bilanciamento: potenziare dove serve per l’esperienza a colori, mantenendo i costi sotto controllo su altri componenti. Il cuore pulsante del dispositivo è senza dubbio il nuovo processore dual-core da 2.0 GHz. Questo non è un semplice upgrade incrementale; è un requisito fondamentale. Uno schermo E Ink Kaleido 3 è, in sostanza, un pannello monocromatico con sopra un filtro a colori (Color Filter Array). La gestione di questi due strati, il refresh delle immagini e la reattività generale dell’interfaccia richiedono una potenza di calcolo significativamente maggiore rispetto a un e-reader tradizionale. Senza questo processore, l’esperienza sarebbe stata lenta e frustrante. È la componente che rende il Clara Colour un dispositivo piacevole da usare.

Lo spazio di archiviazione è di 16 GB nominali. Dopo l’installazione del sistema operativo e degli aggiornamenti iniziali, lo spazio effettivamente a disposizione dell’utente si attesta intorno ai 12.3 GB. È una capienza generosa per chi legge prevalentemente romanzi in formato EPUB, sufficiente a contenere una libreria di migliaia di titoli. Tuttavia, per gli appassionati di audiolibri e, soprattutto, di fumetti in formato CBZ/CBR, che possono pesare centinaia di megabyte ciascuno, lo spazio potrebbe esaurirsi più in fretta del previsto. Questa è una delle principali differenze con il fratello maggiore, il Kobo Libra Colour, che offre 32 GB, delineando una chiara segmentazione di mercato.

La connettività è al passo con i tempi. La porta USB-C è un aggiornamento gradito che allinea il Clara Colour agli standard moderni, eliminando la necessità di portarsi dietro vecchi cavi micro-USB. Il modulo Wi-Fi supporta le reti dual-band (2.4 e 5 GHz), garantendo trasferimenti veloci e stabili durante la sincronizzazione della libreria o il download di nuovi libri. Infine, il chip Bluetooth è l’abilitatore di una delle funzionalità chiave del dispositivo: la riproduzione di audiolibri. Sebbene non sia una novità assoluta per Kobo, la sua inclusione in un modello di questa fascia di prezzo ne aumenta la versatilità, trasformandolo da semplice lettore a un dispositivo di intrattenimento letterario più completo.

Prestazioni e autonomia

Sul campo, il potenziamento hardware del Kobo Clara Colour si traduce in un’esperienza d’uso generalmente fluida e reattiva. La navigazione tra i menu, l’apertura dei libri e la digitazione sulla tastiera virtuale sono operazioni scattanti, prive di quei fastidiosi ritardi che affliggevano gli e-reader di qualche anno fa. Il cambio pagina, durante la lettura di testo, è quasi istantaneo, specialmente con i file in formato KEPUB. Con gli EPUB standard la reattività è comunque ottima, mentre con i PDF più pesanti e i fumetti a colori si nota un leggero ma percettibile ritardo nel rendering della pagina successiva. Non è un problema invalidante, ma è un chiaro indicatore del maggior carico di lavoro che il processore deve gestire con contenuti graficamente complessi.

L’autonomia è il capitolo più interessante e sfaccettato, soprattutto per questa versione White con la sua batteria potenziata da 1900 mAh. Kobo dichiara “settimane di autonomia”, una metrica che, con l’avvento di schermi a colori e funzioni audio, diventa estremamente variabile. Per verificare queste affermazioni, ho testato il dispositivo in diversi scenari d’uso realistici. Con un utilizzo “classico” – leggendo solo testo in bianco e nero per circa un’ora al giorno, con Wi-Fi e Bluetooth disattivati e illuminazione al 20% – ho stimato un’autonomia di quasi cinque settimane, un risultato eccellente.

Introducendo contenuti a colori, come la lettura di un fumetto per 30 minuti al giorno e la navigazione nello store con le copertine colorate, l’autonomia si è ridotta a circa tre settimane. La vera sfida, però, arriva con gli audiolibri. L’ascolto via Bluetooth è la funzione più energivora in assoluto. Un’ora di riproduzione audio consuma la batteria a un ritmo tale che l’autonomia totale del dispositivo, partendo da una carica completa, si ridurrebbe a circa 15-20 ore di ascolto continuato. Questo trasforma un dispositivo da “settimane” in uno da “giorni”. È qui che la batteria maggiorata del modello bianco fa la differenza: quel 26.7% di capacità in più si traduce in diverse ore extra di ascolto o in quasi una settimana aggiuntiva di lettura mista, mitigando uno dei principali compromessi della piattaforma.

Test

Per valutare a fondo il Kobo Clara Colour White, ho strutturato i miei test su un periodo di due settimane, simulando scenari d’uso comuni e diversificati. Ho voluto mettere alla prova il dispositivo non in un laboratorio, ma nella vita di tutti i giorni, per coglierne le sfumature, i punti di forza e le debolezze. È importante sottolineare che le mie sono osservazioni basate sull’esperienza diretta, non misurazioni strumentali.

Il primo test è stato quello del pendolare. Ho usato il Clara Colour ogni giorno in treno e in metropolitana, in condizioni di luce estremamente variabili: dal sole diretto che filtrava dal finestrino all’illuminazione artificiale e spesso fioca dei vagoni. In questo contesto, la portabilità e la leggerezza del dispositivo si sono rivelate impagabili. La leggibilità del testo in bianco e nero è rimasta buona anche sotto la luce solare, sebbene la leggera patina grigiastra del fondo pagina, tipica dei Kaleido 3, richieda un livello di illuminazione frontale leggermente superiore rispetto a un pannello monocromatico per raggiungere lo stesso contrasto percepito. La finitura opaca dello schermo ha gestito egregiamente i riflessi.

Il secondo scenario è stato la lettura casalinga, sia di giorno sul divano che di notte a letto. È qui che il sistema ComfortLight PRO ha mostrato i suoi muscoli. La possibilità di regolare non solo la luminosità ma anche la temperatura del colore, passando da una luce bianca e fredda a una calda e ambrata, è fondamentale per ridurre l’affaticamento visivo. L’illuminazione del pannello è risultata molto uniforme, senza evidenti coni d’ombra o aree più luminose. Nelle lunghe sessioni di lettura notturna, la leggera perdita di nitidezza rispetto a un display Carta 1300 puro è quasi impercettibile e, anzi, la resa generale mi è parsa più “morbida” e riposante.

Ho poi condotto un test sulla varietà dei contenuti. Ho caricato lo stesso romanzo in formato EPUB e KEPUB, un paper accademico in PDF da 50 pagine, un fumetto a colori in CBZ di circa 300 MB e ho ascoltato un audiolibro acquistato dallo store Kobo. La differenza tra EPUB e KEPUB è stata tangibile: il cambio pagina nel formato ottimizzato da Kobo era sensibilmente più rapido. La gestione del PDF è risultata appena sufficiente: il rendering era lento e la navigazione su un documento pensato per pagine A4 su uno schermo da 6 pollici è intrinsecamente scomoda. L’esperienza con il fumetto è stata piacevole ma con i limiti che approfondirò in seguito.

Infine, il test di connettività. L’aggancio alla mia rete Wi-Fi domestica a 5 GHz è stato immediato e stabile. L’accoppiamento con le mie cuffie Bluetooth Sony WH-1000XM4 è avvenuto senza incertezze, e la qualità audio durante la riproduzione dell’audiolibro è stata pulita e priva di interruzioni. Anche la sincronizzazione con il mio account OverDrive per prendere in prestito un libro dalla biblioteca digitale è stata un’operazione semplice e veloce.

Approfondimenti

Il display E Ink Kaleido 3 alla prova dei fatti: compromessi e vantaggi

Il cuore dell’esperienza del Kobo Clara Colour è il suo display E Ink Kaleido 3. Per capire appieno il dispositivo, è essenziale comprendere come funziona questa tecnologia e quali sono i suoi inevitabili compromessi. A differenza di uno schermo LCD o OLED, qui non ci sono pixel che emettono luce colorata. La base è un tradizionale pannello E Ink monocromatico, capace di visualizzare testo e immagini in 16 livelli di grigio con una risoluzione di 300 PPI (punti per pollice). Sopra questo strato, Kobo ha applicato un sottilissimo film, un Color Filter Array (CFA), che agisce come una griglia di filtri rossi, verdi e blu. Combinando questi filtri con i livelli di grigio sottostanti, lo schermo può riprodurre una palette di 4.096 colori.

Il vantaggio è evidente: le copertine dei libri prendono vita, le evidenziazioni possono essere fatte in diversi colori, e grafici, illustrazioni e fumetti non sono più relegati a una scala di grigi. È un’aggiunta che arricchisce l’esperienza di navigazione e di studio. I colori, tuttavia, sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati sui nostri smartphone. Sono tenui, sbiaditi, con una saturazione bassa che ricorda la stampa su carta di giornale o i fumetti degli anni ’70. Paradossalmente, rendono al meglio sotto la luce diretta del sole, mentre l’illuminazione frontale tende a sbiadirli ulteriormente.

Questo approccio porta con sé tre compromessi fondamentali. Il primo, e più importante, è una riduzione del contrasto per i contenuti in bianco e nero. Poiché il filtro CFA è sempre presente, il bianco di fondo della pagina non è mai puro come su un e-reader monocromatico. Appare leggermente più scuro, quasi grigiastro, e alcuni utenti percepiscono una sottile “grana” o un “effetto zanzariera”. Il secondo compromesso è la risoluzione inferiore per i colori. Mentre il testo è a 300 PPI, le immagini a colori sono renderizzate a soli 150 PPI. Su uno schermo da 6 pollici, questo può rendere le immagini meno definite e leggermente pixellate se osservate da vicino. Infine, il terzo compromesso è legato alla velocità di refresh: la gestione di due strati rende il display intrinsecamente più lento nel ridisegnare completamente la pagina, anche se il nuovo processore mitiga egregiamente questo aspetto nell’uso comune.

Lettura di solo testo: confronto con un e-reader monocromatico

Per un lettore di romanzi, la domanda cruciale è: la presenza del colore degrada l’esperienza di lettura del testo in bianco e nero? Per rispondere, ho affiancato il Kobo Clara Colour al mio fidato Kobo Clara HD, un riferimento per la qualità del testo su uno schermo da 6 pollici. La differenza c’è, ed è inutile negarlo. Il fondo pagina del Clara HD è visibilmente più bianco e luminoso, e il testo nero appare più netto, con un contrasto più marcato. Sul Clara Colour, il testo è ugualmente definito grazie alla risoluzione di 300 PPI, ma si staglia su uno sfondo che ha una dominante leggermente grigia.

Questa differenza è evidente nel confronto diretto, ma svanisce rapidamente dopo pochi minuti di lettura immersiva. Anzi, ho trovato che la resa del Clara Colour abbia un che di “organico”. Come notato da alcuni recensori, l’aspetto generale della pagina è più morbido, meno “digitale” e più simile a quello di un libro tascabile con carta leggermente riciclata. Non è necessariamente un difetto, ma una caratteristica diversa, una questione di gusto personale. Personalmente, non ho avvertito un maggiore affaticamento visivo, anche grazie all’eccellente sistema ComfortLight PRO che permette di trovare sempre la tonalità di luce perfetta.

Il verdetto, quindi, è sfumato. Per il purista del testo che cerca la massima nitidezza e il contrasto più elevato possibile, un dispositivo monocromatico di alta gamma come il Kobo Clara BW o il Kindle Paperwhite rimane la scelta migliore. Tuttavia, per il lettore medio, che magari passa il 90% del tempo sui romanzi ma apprezza la possibilità di vedere le copertine a colori e di usare evidenziazioni colorate, il compromesso è assolutamente accettabile. La perdita di contrasto è reale, ma molto meno drammatica di quanto si possa temere e non inficia in alcun modo il piacere della lettura.

L’esperienza con fumetti e graphic novel (CBZ/CBR)

I fumetti sono, sulla carta, la killer application per un e-reader a colori. Il Kobo Clara Colour supporta nativamente i formati più diffusi, CBZ e CBR, rendendo il caricamento di contenuti esterni un semplice copia-incolla. Tuttavia, l’esperienza pratica si scontra con un ostacolo fisico insormontabile: le dimensioni dello schermo. Un pannello da 6 pollici è semplicemente troppo piccolo per visualizzare una tavola di un fumetto americano o franco-belga in modo leggibile nella sua interezza. Il testo nei balloon risulta minuscolo, costringendo a un uso intensivo dello zoom.

Il software di Kobo offre alcuni strumenti per mitigare il problema. È possibile ruotare la visualizzazione in orizzontale, leggere mezza pagina alla volta e fare un doppio tap per ingrandire una vignetta specifica. La funzione di zoom intelligente funziona discretamente, ma la navigazione non è sempre fluida. Il pinch-to-zoom, in particolare, è lento e poco reattivo, con un fastidioso ritardo nel refresh dell’immagine. L’esperienza migliora notevolmente con i manga o con i fumetti che hanno una griglia di vignette molto regolare, ma rimane una soluzione di ripiego.

La resa dei colori, come già accennato, è particolare. La palette limitata e la bassa saturazione donano alle tavole un aspetto vintage, che può essere affascinante per certi stili grafici ma deluderà chi cerca la brillantezza e la vivacità di un’esperienza su tablet. In definitiva, il Clara Colour può essere un compagno valido per leggere qualche fumetto in mobilità, magari durante un viaggio in treno, ma non può e non vuole essere un sostituto di un tablet o di un e-reader con uno schermo più grande, come il Kobo Libra Colour da 7 pollici, che già offre un’esperienza decisamente superiore per questo tipo di contenuti. È una funzionalità “in più”, piacevole da avere, ma non il motivo principale per cui acquistare questo specifico modello.

L’ecosistema Kobo: OverDrive, Pocket e la forza dei formati aperti

Uno dei più grandi punti di forza di Kobo, che spesso lo fa preferire alla concorrenza, non risiede nell’hardware, ma nel suo approccio aperto al software e ai contenuti. Il Kobo Clara Colour incarna perfettamente questa filosofia. L’integrazione nativa con OverDrive è, per chi vive in paesi dove il servizio è diffuso, una caratteristica rivoluzionaria. Permette di collegare la propria tessera bibliotecaria e di prendere in prestito ebook direttamente dal dispositivo, in modo completamente gratuito e legale. La procedura è semplice: una volta effettuato l’accesso, si può navigare nel catalogo della propria biblioteca, prendere in prestito i titoli e vederli scaricati sul Kobo in pochi secondi. È un sistema che promuove l’accesso alla lettura e offre un valore aggiunto enorme.

Un’altra gemma dell’ecosistema è l’integrazione con Pocket. Questo servizio permette di salvare articoli e pagine web dal proprio computer o smartphone per leggerli in un secondo momento, in un formato pulito e ottimizzato, sul display E Ink del Clara Colour. È perfetto per chi ama approfondire long-form e reportage senza la distrazione di notifiche e pubblicità. Sebbene in passato ci siano state voci su un possibile cambiamento di questa partnership, durante i miei test la funzionalità era perfettamente integrata e funzionante.

Ma la vera libertà dell’ecosistema Kobo risiede nel suo supporto ai formati aperti, primo tra tutti l’EPUB. A differenza dell’ecosistema chiuso di Amazon, che costringe all’interno del suo formato proprietario, un dispositivo Kobo permette di acquistare e caricare ebook da qualsiasi libreria online, o di gestire la propria collezione personale senza vincoli. Questa apertura è il motivo per cui Kobo è la scelta prediletta dagli utenti più smaliziati, che desiderano il pieno controllo sulla propria biblioteca digitale. È una differenza filosofica fondamentale che, per molti, vale più di qualsiasi specifica tecnica.

Audiobooks via Bluetooth: funzionalità e limiti

L’inclusione del Bluetooth trasforma il Kobo Clara Colour in un dispositivo a doppia anima, capace non solo di mostrare parole, ma anche di riprodurle. La funzionalità di audiolibro è integrata direttamente nell’interfaccia principale. Una volta acquistato un audiolibro dallo store Kobo o caricato un file compatibile, questo appare nella libreria accanto agli ebook. L’interfaccia del player audio è essenziale ma funzionale: offre i controlli di riproduzione standard (play/pausa, avanzamento rapido), la possibilità di navigare tra i capitoli, regolare la velocità di riproduzione e impostare un timer di spegnimento.

L’accoppiamento con un dispositivo audio Bluetooth, come cuffie o uno speaker, è un processo semplice che si gestisce dal menu delle impostazioni. Nei miei test, la connessione è sempre rimasta stabile, senza interruzioni o problemi di qualità audio. La praticità di questa funzione, però, è soggettiva. Usare uno schermo E Ink, con il suo refresh rate intrinsecamente lento, per controllare la riproduzione audio può risultare un po’ macchinoso rispetto alla fluidità di uno smartphone. Molti utenti, me compreso, potrebbero trovare più comodo continuare a usare il telefono per gli audiolibri, un dispositivo che è già al centro della nostra vita multimediale.

Il limite più grande e oggettivo, tuttavia, è l’impatto devastante sull’autonomia. Come menzionato in precedenza, l’ascolto di audiolibri prosciuga la batteria in poche ore, non in settimane. Questo rende la funzione utile per sessioni di ascolto occasionali – magari durante un breve tragitto o mentre si fanno le faccende domestiche – ma poco pratica per lunghi viaggi senza accesso a una presa di corrente. È una caratteristica “bella da avere”, che aumenta la versatilità del dispositivo, ma che va usata con la consapevolezza del suo enorme costo in termini di durata della batteria.

Ergonomia e portabilità: il fattore forma da 6 pollici nel 2025

In un mercato dove la tendenza sembra spingere verso schermi sempre più grandi, con modelli da 7, 8 e persino 10 pollici che guadagnano popolarità, la scelta di Kobo di rimanere fedele al formato da 6 pollici per la sua linea Clara è una dichiarazione di intenti. Il Kobo Clara Colour è l’epitome della portabilità. È un dispositivo che scompare in borsa, che si tiene in una mano senza sforzo, che si può usare in piedi su un mezzo pubblico affollato. È l’e-reader pensato per chi vive la lettura in movimento.

Questo formato compatto ha innegabili vantaggi. Il peso ridotto di 174 g è fondamentale per il comfort nelle lunghe sessioni di lettura. La possibilità di infilarlo nella tasca posteriore dei pantaloni o nel vano portaoggetti dell’auto lo rende un compagno di vita sempre pronto all’uso. È la dimensione perfetta per chi vuole sostituire il libro tascabile con un’alternativa digitale, senza sacrificarne la maneggevolezza.

Naturalmente, ci sono anche degli svantaggi. Per chi ha problemi di vista e necessita di caratteri molto grandi, uno schermo da 6 pollici può risultare limitante, costringendo a cambi pagina molto frequenti. Per la lettura di documenti tecnici in PDF o di riviste digitali, è quasi inutilizzabile. Anche per i fumetti, come abbiamo visto, rappresenta un compromesso. La scelta del formato, quindi, dipende interamente dalle proprie abitudini di lettura. Il Clara Colour non è un dispositivo “tuttofare”. È un prodotto specializzato, ottimizzato per un tipo specifico di utente: il lettore di narrativa che privilegia la leggerezza e la compattezza sopra ogni altra cosa. Per questo utente, il formato da 6 pollici non è un limite, ma la sua caratteristica più preziosa.

Sostenibilità e riparabilità: un valore aggiunto concreto?

In un’epoca di crescente consapevolezza ambientale, le scelte etiche di un’azienda possono diventare un fattore determinante nell’acquisto. Kobo ha da tempo intrapreso un percorso di sostenibilità che con il Kobo Clara Colour raggiunge un nuovo livello di concretezza. L’affermazione che il dispositivo è realizzato con plastica riciclata e ocean-bound plastic non è solo uno slogan di marketing; è una caratteristica tangibile che ne definisce la materialità e la sensazione al tatto. È una scelta che dimostra un impegno reale nella riduzione dell’impatto ambientale.

Ancora più significativo è l’impegno verso la riparabilità. In un settore, quello dell’elettronica di consumo, dominato da dispositivi sigillati e progettati per essere sostituiti piuttosto che riparati, la partnership di Kobo con iFixit è una mossa coraggiosa e lodevole. Attraverso questa collaborazione, gli utenti possono acquistare parti di ricambio originali – come la batteria o lo schermo – e accedere a guide dettagliate per effettuare le riparazioni in autonomia.

Questo approccio trasforma l’e-reader da un prodotto “usa e getta” a un investimento a lungo termine. La possibilità di sostituire una batteria usurata dopo qualche anno di utilizzo, ad esempio, può raddoppiare la vita utile del dispositivo, riducendo i rifiuti elettronici e offrendo un notevole risparmio economico all’utente. Non è una caratteristica che salta all’occhio dalla scheda tecnica, ma rappresenta un valore aggiunto enorme. Per il consumatore attento, che non vuole solo un buon prodotto ma anche un prodotto “giusto”, la combinazione di materiali riciclati e di un design riparabile rende il Kobo Clara Colour una scelta quasi obbligata, distinguendolo nettamente da concorrenti che non offrono programmi di autoriparazione simili.

La batteria da 1900 mAh: l’asso nella manica del modello bianco

Quando Kobo ha annunciato la versione bianca del Clara Colour, molti hanno pensato a una semplice operazione estetica. Invece, nascosta sotto la scocca candida, si cela la più importante miglioria del dispositivo: una batteria da 1900 mAh. Confrontata con l’unità da 1500 mAh del modello nero, si tratta di un incremento di capacità di quasi il 27%. Questa non è una modifica da poco; è una risposta diretta al principale punto debole introdotto dalla tecnologia a colori e dalle funzionalità audio.

Come abbiamo visto, il consumo energetico di un e-reader moderno non è più una costante. L’uso dell’illuminazione, la visualizzazione di immagini a colori e, soprattutto, l’attivazione del Bluetooth per gli audiolibri, creano picchi di consumo che possono erodere rapidamente la carica. Una batteria più grande non è un lusso, ma una necessità per garantire un’esperienza d’uso soddisfacente in tutti gli scenari.

Nella pratica, quel 27% in più si traduce in un vantaggio tangibile. Significa poter leggere per un’altra settimana prima di dover cercare il caricabatterie. Significa poter ascoltare un intero audiolibro e avere ancora abbastanza carica per leggere per diversi giorni. Significa meno “ansia da ricarica” e una maggiore libertà di utilizzare tutte le funzionalità del dispositivo senza compromessi. Questa batteria potenziata, a mio avviso, rende il modello bianco la scelta intrinsecamente superiore. Al di là delle preferenze estetiche, offre una migliore esperienza d’uso e una maggiore longevità. È un dettaglio che potrebbe sfuggire a un’analisi superficiale, ma che si rivela fondamentale nell’uso quotidiano e che posiziona il Kobo Clara Colour White come la versione matura e definitiva di questo eccellente e-reader.

Funzionalità

Al di là dell’hardware, è il software a definire l’esperienza di lettura quotidiana. Kobo ha sviluppato un’interfaccia pulita e focalizzata, ricca di funzionalità pensate per il lettore esigente. La personalizzazione del testo è uno dei fiori all’occhiello del sistema. La suite iType offre 13 tipi di carattere preinstallati (con la possibilità di aggiungerne di propri) e oltre 50 stili, a cui si aggiunge un controllo granulare su dimensioni, interlinea, margini e giustificazione. È un livello di controllo che permette a ogni lettore di cucirsi addosso la pagina perfetta.

La funzionalità più evidente legata allo schermo a colori è l’evidenziazione. Con un semplice tocco prolungato, è possibile selezionare passaggi di testo e assegnare loro uno di quattro colori disponibili: giallo, rosa, blu o verde. Tutte le evidenziazioni vengono poi raccolte in un’apposita sezione, rendendo facile ritrovare e consultare le note prese durante la lettura. È uno strumento prezioso per studenti e lettori che amano interagire attivamente con il testo.

Kobo eccelle anche nel fornire statistiche di lettura dettagliate. Durante la lettura, è possibile visualizzare in tempo reale la percentuale di completamento del libro, il tempo rimanente per finire il capitolo e il tempo totale stimato per completare l’opera, calcolato sulla base della propria velocità di lettura. Sono piccole attenzioni che arricchiscono l’esperienza e soddisfano la curiosità dei lettori più metodici.

Non manca il Dark Mode, che inverte i colori visualizzando testo bianco su fondo nero. Su uno schermo E Ink, questa modalità è particolarmente riposante per la lettura in ambienti bui. L’implementazione sul Clara Colour è buona per il testo, anche se ho notato che i menu di sistema e le finestre di dialogo rimangono in modalità chiara, creando un contrasto a volte stridente. Infine, la funzione di dizionario integrato (con la possibilità di scaricare gratuitamente dizionari per decine di lingue) e la ricerca rapida su Wikipedia o Google di una parola o frase selezionata, completano un pacchetto software maturo e completo.

Pregi e difetti

Dopo un’analisi così approfondita, è tempo di tirare le somme. Il Kobo Clara Colour White è un dispositivo ricco di sfumature, un equilibrio di innovazione e compromessi. Ho riassunto i suoi punti di forza e di debolezza in questo elenco, per offrire una visione chiara e immediata del suo valore.

Pregi

Display a colori accessibile : Porta la tecnologia E Ink Kaleido 3 in un formato compatto, leggero e a un prezzo competitivo, democratizzando l’esperienza di lettura a colori.

Ecosistema aperto e flessibile : Il supporto nativo al formato EPUB, unito all’eccellente integrazione con OverDrive per i prestiti bibliotecari, offre una libertà ineguagliabile.

Costruzione sostenibile e riparabile : L’uso di plastiche riciclate e la partnership con iFixit per le riparazioni fai-da-te rappresentano un valore etico e pratico notevole.

Caratteristiche premium : L’impermeabilità IPX8 e l’eccellente sistema di illuminazione ComfortLight PRO sono dotazioni da dispositivo di fascia superiore.

Batteria potenziata (modello bianco) : L’unità da 1900 mAh di questa versione offre un’autonomia tangibilmente superiore, rendendola la scelta migliore.

Difetti

Contrasto del testo B/N : La nitidezza e il contrasto, sebbene buoni, sono leggermente inferiori a quelli dei migliori schermi monocromatici a causa della tecnologia Kaleido 3.

Colori tenui : La palette di colori è sbiadita e poco satura. Non è un dispositivo adatto a chi cerca la vivacità e la brillantezza di un tablet.

Schermo limitante per i fumetti : I 6 pollici di diagonale sono insufficienti per una fruizione comoda di fumetti e PDF senza un uso intensivo dello zoom.

Autonomia con audiolibri : L’ascolto via Bluetooth ha un impatto drastico sulla durata della batteria, riducendola da settimane a ore.

Esperienza software meno integrata : L’ecosistema, pur essendo aperto, risulta meno fluido e “chiavi in mano” rispetto a quello della concorrenza diretta.

Prezzo

Il Kobo Clara Colour White si posiziona sul mercato europeo con un prezzo di listino di 169,99 € direttamente su Amazon Italia e e sul sito ufficiale. Questa cifra lo colloca in una fascia di mercato strategica e molto interessante. È significativamente più costoso di un e-reader entry-level come il Kobo Nia o il Kindle base, ma rimane ben al di sotto di modelli a colori più grandi, come il Kobo Libra Colour (239,99 €), o di dispositivi monocromatici premium.

Il suo rivale più diretto è, inevitabilmente, il Kindle Paperwhite di Amazon. I due dispositivi hanno un prezzo molto simile, ma offrono proposte di valore differenti. Il Paperwhite punta tutto sulla qualità del suo schermo monocromatico da 6.8 pollici, leggermente più grande e con un contrasto superiore. Il Kobo Clara Colour, a parità di spesa, rinuncia a un po’ di contrasto e a 0.8 pollici di diagonale per offrire l’impermeabilità, un ecosistema aperto e, soprattutto, il colore.

La proposta di valore di Kobo è chiara: per una cifra ragionevole, si ottiene un dispositivo versatile, sostenibile e a prova di futuro. Il colore non è più una caratteristica esotica e costosa, ma un’opzione accessibile. La domanda che ogni potenziale acquirente deve porsi è se i vantaggi del colore (copertine, evidenziazioni, fumetti occasionali) e dell’ecosistema aperto valgono il piccolo sacrificio in termini di purezza del testo in bianco e nero. A mio parere, per un’ampia fetta di pubblico, la risposta è un sonoro sì. Il prezzo è equo e giustificato dalla completezza della dotazione.

Conclusioni

Al termine del mio lungo periodo di prova, il verdetto sul Kobo Clara Colour White è decisamente positivo. Non è un dispositivo perfetto, perché la perfezione, nel mondo della tecnologia, è spesso un’illusione. È, tuttavia, un prodotto straordinariamente ben bilanciato, un’evoluzione intelligente e pragmatica che riesce nell’impresa di portare la lettura a colori a un pubblico vasto, senza chiedere in cambio un esborso esorbitante o compromessi inaccettabili. È la dimostrazione che l’innovazione può essere anche accessibile.

A chi lo consiglierei? Lo consiglio senza riserve al lettore moderno e versatile. A chi ama la portabilità estrema e cerca un dispositivo da portare ovunque senza pensieri. A chi frequenta le biblioteche digitali e vuole sfruttare al massimo l’integrazione con OverDrive. A chi è attento alla sostenibilità e apprezza un prodotto costruito per durare e per essere riparato. È perfetto per chi legge prevalentemente narrativa, ma si diletta occasionalmente con saggistica illustrata, guide di viaggio o graphic novel, e vuole godere del piccolo piacere di una libreria con le copertine a colori.

Chi, invece, dovrebbe guardare altrove? I puristi dell’inchiostro elettronico, coloro per cui il contrasto assoluto e la nitidezza del testo sono l’unica cosa che conta, troveranno ancora soddisfazione superiore in un e-reader monocromatico di alta gamma come il Kobo Clara BW. I divoratori di fumetti e PDF, invece, dovrebbero orientarsi su dispositivi con schermi più ampi, come il Kobo Libra Colour, o accettare la superiore versatilità (e i relativi svantaggi per la lettura prolungata) di un tablet.

In definitiva, il Kobo Clara Colour White, con la sua batteria potenziata che ne mitiga il principale punto debole, non è solo una nuova variante cromatica. È la versione matura e definitiva di un progetto vincente. È uno dei migliori e-reader che si possano acquistare oggi, un compagno di lettura fedele e capace che riesce a rendere l’esperienza digitale un po’ più ricca, un po’ più vivace e, finalmente, un po’ più colorata.