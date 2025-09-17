Baidu: nei test OCR PP-OCRv5 batte i rivali GPT-4o e Gemini

Chi non ha sentito parlare almeno una volta di Baidu? Ebbene, oggi torna a essere al centro dell’attenzione grazie a una importante novità annunciata. L’azienda, infatti, ha deciso di rendere noto un aspetto davvero importante che nelle scorse ore ha attirato l’attenzione di tutti.

Nello specifico, facciamo riferimento a un nuovo e importante annuncio AI. Annuncio che, non casualmente, viene fatto dall’azienda in seguito alla presentazione del modello Ernie X1.1. Giunti a questo punto, vi starete chiedendo di cosa si tratta. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo e importante articolo.

Baidu: annunciata una importante novità

Sono tante le novità che giornalmente arrivano dal mondo tech. Tutte, infatti, puntano a migliorare i sistemi e ottimizzare di conseguenza l’esperienza d’uso finale degli utenti. Per quanto riguarda Baidu viene reso noto che ha rilasciato PP-OCRv5. Nello specifico, si tratta di una nuova versione del suo sistema di riconoscimento ottico dei caratteri. Quel che sappiamo è che tale versione diventa disponibile sulla piattaforma denominata Hugging Face.

E’ bene sapere che PP-OCRv5 si differenzia dai classici chatbot che utenti di tutto il mondo utilizzano giornalmente per portare a termine progetti di diverso genere. Generare immagini, riassumere libri e testi, scrivere bozze di email e molto altro. PP-OCRv5 ha una particolarità ben precisa che riguarda l’iniziale individuazione del testo e la conseguente lettura. Tra i tanti punti di forza di questo sistema c’è senza alcun dubbio la capacitò di processare un numero superiore a 370 caratteri al secondo su un processore Intel Xeon.

Tutto ciò significa che è in grado di portare avanti pratiche e progetti senza alcuna difficolta. Infine, è ben ricordare che nei test OCR, PP-OCRv5 è riuscito a battere di gran lunga altri sistemi oggi molto noti. Diverse le lingue supportate, tra cui cinese, giapponese, pinyin e molte altre lingue. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.