Lyca 5G 250 DSB: l’offerta pensata per chi vuole risparmiare

L’ operatore Lyca Mobile rafforza il suo impegno verso l’inclusione con un’offerta che unisce connessione avanzata e accessibilità economica. Si tratta del piano Lyca-5G 250 DSB, dedicato esclusivamente a persone con disabilità e mette a disposizione 250GB di traffico dati al mese sulla rete 5G, compatibile con dispositivi abilitati e aree già coperte. A completare il pacchetto ci sono minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali, oltre a un’opzione roaming che include 15,5GB da utilizzare in Unione Europea.

Lyca e l’inclusione digitale: tra 5G, VoLTE e trasparenza

Il costo standard del piano è di 11,99€ ogni 30 giorni. Ma, dopo la verifica della documentazione, gli utenti hanno diritto a un rimborso del 50%. In questo modo la spesa effettiva si riduce a 5,99€ al mese. Non si tratta di una promozione a tempo, ma di una condizione permanente che si applica anche ai rinnovi successivi. L’obiettivo di tutto ciò? Garantire a tutti la possibilità di accedere a una connessione veloce e stabile a costi sostenibili.

Lyca sottolinea che l’offerta è valida per uso personale e non commerciale, con una politica di corretto utilizzo in roaming che rispetta le regole europee. La SIM è abilitata anche al servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate sulla rete 4G con una qualità superiore, a condizione che il dispositivo sia compatibile.

La scelta del marchio di proporre una tariffa specifica per utenti con disabilità fa parte di una strategia che punta a combinare innovazione tecnologica e responsabilità sociale. Lyca non si limita a offrire giga e minuti, ma propone una formula che riconosce il diritto alla piena partecipazione digitale. I

n un momento in cui il 5G rappresenta la nuova frontiera delle telecomunicazioni, l’azienda cerca di assicurare che anche le categorie più vulnerabili possano beneficiarne. Il piano Lyca 5G 250 DSB conferma quindi l’attenzione del brand verso l’equità digitale e segna un passo importante verso un mercato più inclusivo. La distribuzione dell’offerta è già attiva e gli utenti interessati possono richiedere la SIM, consapevoli di accedere a una delle tariffe più competitive del settore.