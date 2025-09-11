Lyca Mobile lancia la nuova offerta da 150 giga a 5,99€ al mese

Il mercato delle offerte mobili continua a muoversi e tra i gestori virtuali c’è chi prova a distinguersi con soluzioni aggressive sul fronte del prezzo. È il caso di Lyca Mobile, che propone una nuova promozione pensata per chi vuole tanti giga senza spendere cifre elevate.

Una tariffa chiara e senza vincoli

La nuova offerta costa 5,99€ al mese per sempre e mette a disposizione 150 giga con 5G incluso, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti. Non ci sono distinzioni legate all’operatore di provenienza: l’attivazione è aperta a chiunque, a conferma della volontà di rendere la proposta accessibile a un pubblico ampio. L’assenza di vincoli e clausole nascoste rafforza ulteriormente la percezione di una tariffa trasparente.

Due mesi in omaggio come incentivo

Un dettaglio che rende questa promozione ancora più interessante è il regalo iniziale: chi sceglie di sottoscriverla ottiene due mesi gratuiti, un vantaggio che permette di provare il servizio senza sostenere costi immediati. Si tratta di un incentivo concreto che consente agli utenti di testare copertura e qualità della rete prima di iniziare a pagare il canone mensile.

Posizionamento sul mercato low cost

Con i suoi 150 giga a meno di 6 euro al mese, Lyca Mobile entra di diritto tra le offerte più competitive della fascia low cost. L’inclusione del 5G senza costi aggiuntivi rappresenta un elemento non trascurabile, considerato che molte promozioni economiche restano limitate al solo 4G.

La strategia è chiara: attrarre nuovi utenti con un mix di prezzo contenuto, ampia disponibilità di dati e un periodo di prova gratuito. Una formula che si rivolge a chi consuma molti giga ogni mese e vuole una tariffa stabile nel tempo, senza sorprese.