Tesla: nuovo centro di sviluppo in arrivo a Berlino

La nota società americana occupata nel mercato delle auto elettriche sta programmando grandi progetti per quanto riguarda il vecchio continente, come ben sappiamo in Germania la società avvantaggia la presenza di una giga Factory che si occupa di produrre le tanto conosciute Tesla model Y, la società però non vuole fermarsi qui e anzi vuole espandere la propria presenza a livello del suolo europeo, dal momento che il mercato delle auto elettriche ha bisogno di innovazioni e cambiamenti dal momento che le vendite stanno iniziando a segnare un andamento a ribasso.

Nuovo centro di sviluppo

La società sembra intenzionata ad aprire in modo stabile e continuativo un nuovo centro di ricerche e sviluppo proprio accanto alla Factory già presente in Germania, nello specifico si tratterà di un centro di ricerca dedicato soprattutto ai materiali e alle trasmissioni che sarà posizionato proprio accanto a quello già presente, in modo da poter vantare e godere di una sinergia importante che sicuramente gioverà al lavoro di entrambe le strutture, con quella in arrivo che vanterà un organico iniziale di circa 130 persone tra ingegneri e addetti ai lavori, ma che dovrebbe salire stabilmente intorno ai 250 elementi.

Si tratta di un passo decisamente importante per Tesla che così aumenta la propria presenza a livello del suolo europeo e soprattutto getta le basi per una crescita importante sotto vari punti di vista, ovviamente bisognerà attendere ancora parecchio tempo per vedere questo progetto trasformarsi in realtà, ma indubbiamente si tratta di un piano ambizioso che farà la differenza.

Nello specifico sembra che il centro in questione dovrebbe aprire nel 2026 inoltrato, anno in cui inizieranno tutte le attività all’interno delle strutture presenti, Tesla dunque ribadisce la propria intenzione di crescere sotto vari punti di vista per cercare di dominare un mercato assolutamente competitivo e in continua evoluzione su tutti i fronti.