Very Mobile: 300 GB e minuti illimitati a 7,99 € senza sorprese!

Se stai pensando di cambiare operatore, probabilmente sei già stanco di sorprese in bolletta, costi nascosti e clausole scritte in piccolo che scopri solo all’ultimo. Very Mobile sembra aver costruito le sue offerte proprio contro questo genere di fastidi. La proposta più chiacchierata in questi giorni è quella che mette sul piatto 300 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 7,99 € al mese. Nessuna scadenza nascosta, nessun aumento improvviso: il prezzo rimane quello, per sempre.

Very Mobile: 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 7,99 €

C’è un dettaglio che colpisce subito: la trasparenza. Niente vincoli, penali o costi extra che ti trattengono se decidi di andartene. E quando parliamo di extra, qui vengono davvero eliminati: niente consumi imprevisti, niente servizi a pagamento che partono per sbaglio. Anzi, persino gli abbonamenti indesiderati – quelli che a volte si attivano con un click sbagliato – sono già bloccati di default.

Il punto di forza resta però la rete: la copertura arriva al 99,7% della popolazione e il 5G è disponibile fino a 30 Mbps su tutte le offerte, con la possibilità di navigare anche a piena velocità se si sceglie un piano dedicato. In pratica, non importa se sei in streaming, in videochiamata o stai giocando online: la connessione regge senza farti perdere la pazienza. E se hai solo uno smartphone 4G, nessun problema: continui a navigare al massimo delle performance disponibili.

Un altro aspetto comodo è la gestione: tutto passa dall’app, dove puoi controllare i consumi, rinnovare l’offerta in anticipo se hai finito i giga o persino cambiare piano senza pagare nulla in più. La ricarica automatica evita di restare mai a secco, ma se preferisci puoi ricaricare manualmente quando vuoi. Anche l’attivazione è pensata per essere rapida: SIM spedita gratis a casa in pochi giorni oppure eSIM immediata via mail, pronta in pochi minuti.

E mentre usi la tua offerta in Italia, puoi viaggiare senza pensieri in tutta l’Unione Europea: 10,1 giga inclusi, più minuti e SMS senza sovrapprezzi. In più, hotspot e servizi utili come “Ti ho cercato” sono compresi, senza costi aggiuntivi.

Insomma, Very Mobile punta tutto sulla semplicità: meno fronzoli, più sostanza. Se il tuo obiettivo è avere tanti giga, una buona rete e nessuna brutta sorpresa a fine mese, questa offerta da 7,99 € è difficile da ignorare.