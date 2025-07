ho. Mobile vs 1Mobile: le offerte toccano i 200GB con il 5G gratuito

L’offerta di ho. Mobile punta a un pubblico esigente in termini di traffico dati e abituato a gestire tutto online. Al suo interno troviamo 200 giga in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti, al prezzo di 9,99€ al mese per sempre. Il costo di attivazione è 2,99€ una tantum, sia per chi effettua la portabilità che per chi sceglie un nuovo numero. La spesa iniziale è di 12,99 € in quanto serve una ricarica da 10 € almeno per la prima volta, anche se bisogna ricordare che SIM è gratis.

Tra i punti di forza c’è la possibilità di attivare una eSIM e iniziare subito a usare l’offerta, senza attendere la spedizione della SIM fisica. Sono previste tre modalità di attivazione: online, in edicola o con eSIM istantanea. Inoltre, ho. Mobile offre assistenza anche via WhatsApp, una comodità per chi preferisce un contatto rapido e informale.

1Mobile: prezzo più basso, meno giga ma 5G incluso

Sul fronte opposto, 1Mobile propone l’offerta Speed 5G 150 Limited Edition, con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 50 SMS, al prezzo promozionale di 5€ per il primo mese, che poi passa a 6,99€ al mese per sempre. L’attivazione è gratuita per chi porta il proprio numero, mentre chi sceglie un nuovo numero paga 5€ per la SIM.

Anche 1Mobile consente di attivare l’offerta tramite SPID, in modo rapido e sicuro. Non ci sono limiti in base all’operatore di provenienza, e la navigazione in 5G è già attiva per tutti i clienti dotati di smartphone compatibile.

Due offerte su rete Vodafone, ma con target differenti

ho. Mobile punta su più giga, servizi smart e flessibilità nelle modalità di attivazione. 1Mobile, invece, offre un prezzo più basso, con meno dati ma 5G incluso, e una struttura più semplificata. Entrambe le soluzioni sfruttano la rete Vodafone, ma si rivolgono a pubblici diversi, tra chi desidera immediatezza e supporto digitale e chi cerca convenienza senza fronzoli.