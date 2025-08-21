Tecnologia da portare in volo: i dispositivi e gli accessori essenziali per viaggiare in aereo

In questo periodo sono tante le persone che viaggiano in aereo ma che non sanno di poter portare con loro alcuni dispositivi fondamentali. In aiuto dei viaggiatori che si muovono in questo periodo in volo in giro per il mondo ecco la tecnologia, soprattutto per quanto riguarda intrattenimento e sostentamento delle varie batterie. Bastano pochi dispositivi smart, ben selezionati, per trasformare anche il tragitto più lungo in un momento piacevole.

Auricolari o cuffie con cancellazione del rumore

Se volete affrontare un volo senza alcun tipo di problema, dovete certamente partire da un paio di cuffie o auricolari noise cancelling. Permettono di isolarsi dai rumori ambientali – come i motori dell’aereo o le conversazioni – e migliorano l’ascolto di musica, podcast o contenuti video. I modelli a padiglione offrono maggiore comfort, mentre quelli in-ear sono più compatti.

Powerbank approvato per il volo

La batteria è sempre un tema delicato. A bordo è possibile portare powerbank fino a 27.000 mAh, ma è essenziale verificare che siano approvati dalle compagnie aeree. I modelli con più uscite, inclusa USB-C, permettono di ricaricare contemporaneamente più dispositivi: smartphone, tablet, auricolari o anche un notebook.

Supporto per smartphone da tavolino

Per guardare un film o una serie senza tenere il telefono in mano per due ore, un supporto da tavolo pieghevole è la soluzione ideale. Alcuni modelli si agganciano direttamente al vassoio del sedile o alla tasca anteriore, trasformando il telefono in uno schermo da viaggio comodo e stabile.

Organizer tech da cabina

Cavi, adattatori, SD card, caricabatterie: tenerli sparsi nello zaino è un errore. Un organizer compatto con scomparti elastici permette di accedere velocemente a tutto il necessario, anche durante i controlli di sicurezza o in cabina. Alcuni includono anche tasche per passaporto e documenti di viaggio.

Con pochi accessori smart e leggeri, il viaggio in aereo diventa un’occasione per lavorare, rilassarsi o intrattenersi senza intoppi.