Qualcomm, in arrivo un ulteriore SoC di fascia alta

La famiglia prodotti di Qualcomm è destinata ad ampliarsi ulteriormente, causando non poca confusione considerando l’elevato numero di piattaforme hardware destinate alla fascia alta del mercato. Il chipmaker americano sembra intenzionato a lanciare una versione Pro dello Snapdragon 8s Gen 4.

Dal punto di vista prestazionale, tale soluzione si configura come una variante overclockata dello Snapdragon 8s Gen 4 esistente. Poter raggiungere frequenze di clock più alte consentirebbe ai vari core di generare maggiore potenza senza ripercussioni elevate sui consumi.

Al momento, non si conoscono i dettagli tecnici del chipset di Qualcomm né le prestazioni che il SoC potrebbe raggiungere. Negli stabilimenti del chipmaker il progetto è conosciuto con il numero di serie SM8735 Pro, il che lascia ben poco all’immaginazione. Infatti, in numero di serie dello Snapdragon 8s Gen 4 è proprio SM8735 e l’aggiunta del suffisso Pro lascia intendere il debutto della sua evoluzione.

Qualcomm sta lavorando alla versione Pro dello Snapdragon 8s Gen 4, una variante overclockata in grado di offrire maggiore potenza

La piattaforma hardware potrebbe già avere un OEM interessato ad utilizzarla sui propri dispositivi. OnePlus dovrebbe presentare la nuova famiglia Turbo il prossimo ottobre. La serie inedita sarà caratterizzata da prestazioni elevate e soluzioni da top di gamma ma ad un prezzo ridotto.

I device di prossima generazione potrebbero essere spinti dallo Snapdragon 8s Gen 4 Pro. L’obiettivo di OnePlus è quello di offrire agli utenti device dall’elevato rapporto tra qualità e prezzo, entrando in competizione diretta con la linea Redmi Turbo.

Resta da chiarire se lo Snapdragon 8s Gen 4 Pro sarà un chipset che potranno utilizzare tutti gli OEM o frutto della collaborazione esclusiva tra Qualcomm e OnePlus. Infatti, il chipmaker ha già stretto accordi del genere in passato con Samsung per realizzare i SoC “for Galaxy”, versioni overclockate disponibili esclusivamente per il produttore coreano.

Chissà se questo chipset diventerà una soluzione hardware esclusiva per OnePlus. Non resta che attendere lo Snapdragon Summit 2025 che si terrà a partire dal 22 settembre per scoprire maggioti dettagli sulla lineup di Qualcomm.