Samsung Galaxy S26, il comparto fotografico della famiglia potrebbe deludere

La famiglia Galaxy S26 sarà presentata ufficialmente il prossimo anno, probabilmente nel corso dei primi mesi se Samsung dovesse mantenere le stesse tempistiche della generazione precedente. Nonostante manchino diverse settimane, le indiscrezioni riguardanti la nuova famiglia di smartphone top di gamma si stanno intensificando.

Il noto Ice Universe ha condiviso nuove indiscrezioni riguardanti la fotocamera dei prossimi flagship di Samsung. Secondo quanto dichiarato dal leaker, ci saranno novità in arrivo ma non entusiasmeranno gli appassionati di fotografia.

Infatti, per quanto riguarda il comparto fotografico della variante Ultra, l’azienda coreana manterrà un setup pressoché identico a quello adottato sui Galaxy S25. L’azienda sembra intenzionata ad utilizzare il sensore fotografico periscopico a 5x presente sulla variante Ultra per almeno altri due anni.

Anche il sensore 3x del Galaxy S26 Ultra sarà lo stesso del modello precedente anche se con una apertura maggiore. Questo significa che le due ottiche non sarà rivoluzionate ma saranno molto simili a livello hardware anche sui prossimi modelli.

Samsung non rivoluzionerà il comparto fotografico della serie Galaxy S26 adottando sensori già usati sui precedenti modelli

A questa notizia si aggiunge anche un importante cambio di naming che potrebbe avvenire per la famiglia Galaxy S26. Il modello base verrà rinominato Pro senza cambiamenti sostanziali. Inoltre, il leaker afferma che Samsung introdurrà un nuovo modulo fotografico principale che, tuttavia, avrà risoluzione e dimensioni identiche a quello utilizzato attualmente. I vantaggi del cambiamento saranno tutti da valutare una volta che il device arriverà sul mercato.

Passando alla fotocamera ultra-grandangolare, il sensore da 12MP sarà sostituito da un’ottica da 50 MP. Nonostante l’aumento di risoluzione, il sensore scelto si preannuncia piuttosto economico e, anche in questo caso, bisognerà valutarne la qualità di scatto. Infine, il teleobiettivo del Galaxy S26 sarà lo stesso modulo da 10 MP presente sul modello precedente.

Le premesse per la famiglia Galaxy S26 non sembrano delle migliori ma Samsung ha assicurato sorprese. Probabilmente, a parità di hardware, ha lavorato sull’ottimizzazione software e sul sistema di scatto per migliorare la resa fotografica. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.