PlayStation 6 si preannuncia la console più potente di Sony

Sony ha iniziato già da tempo lo sviluppo di PlayStation 6 nei propri laboratori. Il progetto relativo alla prossima generazione di console procede in gran segreto e l’azienda nipponica sta validando la soluzione più adatta ai giocatori.

Sebbene non si abbiano conferme ufficiali sul possibile debutto, gli analisti ritengono che il 2027 potrebbe essere l’anno di lancio di PS6. Il salto generazionale consentirà ai tecnici di Sony di offrire al mondo una console dotata di una potenza mai vista prima nel settore.

Secondo le rivelazioni dello YouTuber Moore’s Law is Dead, le novità hardware di PlayStation 6saranno rivoluzionarie. Nel video pubblicato sul proprio canale le anticipazioni indicano un incremento prestazionale ben più alto delle aspettative. Se inizialmente si stimava un aumento tra le 5 e le 10 volte, adesso si prevede un balzo tra le 6 e le 12 volte rispetto a PS5.

Nuove indiscrezioni su PlayStation 6 lasciano intendere che Sony sta sviluppando un importante salto generazione rispetto a PS5

I vantaggi maggiori si avranno certamente sotto il punto di vista della GPU attraverso l’integrazione di soluzioni pensate per migliorare il Ray Tracing e l’Intelligenza Artificiale. Sony utilizzerà ancora una volta un hardware AMD sia lato CPU sia per la scheda video.

La CPU si presume che sarà composta da 8 core Zen 6C, ma con 7 core attivi e uno a supporto in caso di malfunzionamenti, e 6 core Zen 6 per l’efficienza energetica. Le frequenze operative saranno comprese tra i 2,6 e i 3 GHz a seconda del carico di lavoro richiesto.

Passando alla GPU, ci aspettiamo una soluzione basata sull’architettura RDNA 2 con 54 core. Importante la presenza dell’APU realizzata in maniera custom con processo produttivo a 3 nm di TSMC.

Considerando questa dotazione hardware, la potenza stimata della console si attesa tra 34-40 TFLOPs. Se si considera che PS5 raggiunge i 10 TFLOPs e PS5 Pro i 16 TFLOPs, l’incremento prestazionale atteso è molto importante.