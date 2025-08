Qualcomm potrebbe lanciare una nuova famiglia di chipset top di gamma

Lo Snapdragon Summit si terrà dal 23 al 25 settembre prossimo e l’occasione sarà perfetta per presentare le nuove famiglie di System-on-Chip realizzate da Qualcomm. Il chipmaker americano andrà ad aggiornare le attuali serie con nuove generazioni sempre più prestazionali.

Gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori sono tutti puntati sull’arrivo della nuova versione dello Snapdragon 8 Elite. La seconda generazione sarà caratterizzata dal numero di modello SM8850 ma non è chiaro il nome commerciali ufficiale.

Tuttavia, alcune nuove indiscrezioni lasciano intendere anche possibili sorprese durante la conferenza. Il noto leaker Digital Chat Station ha indicato che Qualcomm potrebbe svelare un SoC dal numero di modello SM8845.

Qualcomm punta ad ampliare la famiglia Snapdragon 8 presentando una nuova serie di SoC pensati per la fascia alta del mercato

Questo chipset potrebbe arrivare sul mercato con il nome Snapdragon 8 Gen 5 e amplierebbe ulteriormente l’offerta dedicata alla fascia alta del mercato. Il SoC SM8845 aggiungerebbe una nuova linea di prodotti che gli OEM potranno scegliere per equipaggiare i propri smartphone.

Interessante notare che Qualcomm andrebbe a recuperare un nome che giù utilizzava in passato per i propri SoC top di gamma. Infatti, il presunto Snapdragon 8 Gen 4 non ha mai visto la luce ma il modello commerciale è stato rinominato in Snapdragon 8 Elite dando vita alla nuova linea.

Tale ritorno alle origini potrebbe significare che Qualcomm stia valutando la possibilità di operare con tre chipset di fascia alta diversi tra loro. Al vertice assoluto rimarrà la serie Elite, seguita dalla nuova linea Snapdragon 8 e, infine, troverà spazio la famiglia Snapdragon 8s. In alternativa, il nuovo Snapdragon 8 Gen 5 andrà a prendere il posto dello Snapdragon 8s Gen 5, offrendo solo due alternative di fascia alta.

Purtroppo, al momento, Qualcomm non ha fornito informazioni ufficiali in merito, quindi, non resta che attendere per scoprire maggiori informazioni.