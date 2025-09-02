OnePlus, in programma c’è il lancio della nuova serie Turbo

Il prossimo grande evento di OnePlus dovrebbe tenersi ad ottobre secondo le ultime indiscrezioni trapelate. Il produttore cinese svelerà in Cina il nuovo OnePlus 15 insieme all’inedito OnePlus Ace 6. I due dispositivi si configurano dei veri e propri top di gamma considerando che saranno entrambi spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite di nuova generazione.

Tuttavia, le sorprese di OnePlus non si esauriranno con questi modelli. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, l’azienda avrebbe anche un asso nella manica da mostrare. Le informazioni svelate dal sempre affidabile Smart Pikachu lasciano intendere che il produttore potrebbe presentare una nuova linea di prodotti entro la fine dell’anno.

La nuova serie prenderà il nome “Turbo”, una sigla ricorrente nei report pubblicati dai leker negli scorsi mesi. I device appartenenti alla famiglia OnePlus Turbo si configureranno come top di gamma economici, caratterizzati da prestazioni ottimizzate e prezzi contenuti.

OnePlus inaugurerà nei prossimi mesi una nuova serie di dispositivi top di gamma economici che prenderanno il nome Turbo

La possibilità che OnePlus presentasse una nuova linea di prodotti era nell’aria da tempo ma adesso sembra che i tempi siano maturi. L’obiettivo è quello di massimizzare la propria presenza nei mercati emergenti, ottenendo importanti quote di mercato.

In questo modo, OnePlus potrebbe presidiare la stessa fetta di mercato in cui opera Redmi. Il possibile prezzo di lancio dei nuovi device potrebbe aggirarsi introno ai 2.000 yuan (circa 280 dollari), un valore tale da consentire di utilizzare un chipset di fascia alta e componenti di rilievo.

Purtroppo, le informazioni ufficiali a riguardo sono molto limitate e non sono chiare le intenzioni di OnePlus. Gli analisti si aspettano il debutto della nuova serie Turbo entro la fine dell’anno e forse potrebbero arrivare maggiori dettagli in occasione del lancio del nuovo OnePlus 15. Non resta che attendere per scoprire ulteriori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.