Kena Mobile, la nuova offerta 5,99 Special con 2 mesi gratis

Kena Mobile propone un’offerta super competitiva che punta a conquistare gli utenti più attenti al rapporto qualità-prezzo. La promozione 5,99 Special garantisce i primi due mesi totalmente gratuiti e, successivamente, un costo fisso di soli 5,99€ al mese. La tariffa include minuti illimitati, 200 SMS e fino a 200GB di traffico dati, ma con una condizione. Infatti per ottenere i 200 GB completi è necessario attivare la ricarica automatica. In assenza di questa opzione, i Giga mensili sono 100.

Il piano non prevede alcun contributo di attivazione e la SIM è completamente gratuita, un dettaglio che rende l’ingresso nell’offerta ancora più semplice. In più, la connettività 5G fino a 250Mbps in download e 75Mbps in upload è inclusa senza costi extra, a patto di avere uno smartphone compatibile e di trovarsi nelle aree coperte dalla rete TIM. In Europa sono disponibili 8GB al mese, un quantitativo sufficiente per gestire navigazione, messaggistica e chiamate online nei viaggi di lavoro o vacanza.

Kena Mobile e i vantaggi nascosti: flessibilità e gestione semplice via app

Oltre ai contenuti principali, Kena Mobile mette a disposizione una serie di servizi pensati per semplificare la vita agli utenti. Con la funzione Restart, ad esempio, è possibile anticipare il rinnovo dell’offerta e riottenere subito Giga, minuti e SMS al prezzo standard, senza dover attendere la scadenza naturale. Una soluzione utile a chi consuma rapidamente le soglie disponibili.

L’app MyKena consente poi di monitorare credito residuo, traffico e scadenze, con la possibilità di gestire fino a sette linee contemporaneamente. Sempre tramite app è possibile ricaricare, acquistare opzioni aggiuntive e persino cambiare offerta. La compatibilità con metodi di pagamento moderni come PayPal, Amazon Pay e Satispay conferma l’approccio digitale del marchio. Non mancano le regole sull’uso corretto della SIM. Ad esempio, minuti illimitati e dati devono essere utilizzati in modo lecito e conforme alle condizioni generali di contratto. L’offerta è riservata a chi porta il proprio numero da operatori come Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, confermando così l’ obiettivo dell’ azienda di attrarre clienti provenienti dalla concorrenza.

Insomma, con questa proposta, Kena Mobile dimostra di voler rafforzare la propria posizione come alternativa low cost del gruppo TIM, offrendo un mix di abbondanti Giga, connettività 5G e costi ridotti. La trasparenza dei prezzi e l’assenza di spese di attivazione sono due elementi che possono convincere chi cerca affidabilità senza rinunciare alla convenienza.