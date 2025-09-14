Netflix finanzia “Fields & Forests” per riforestare gli USA in 15 anni

Netflix ha annunciato un impegno a lungo termine con un contratto di 15 anni. Questo prevede l’acquisto di crediti di carbonio certificati tramite il progetto Fields & Forests (F&F). Si tratta di un’iniziativa che punta a convertire terreni privi di utilizzo nel Sud degli Stati Uniti in foreste produttive. Aiutando proprietari terrieri rurali e contribuendo in modo significativo alla rimozione di CO₂ dall’atmosfera.

Il meccanismo di finanziamento prescelto è quello dei “milestone prepayments”, ovvero pagamenti anticipati legati al raggiungimento di specifici obiettivi, come ettari certificati o terreni parte del progetto. Questo consente all’organizzazione che gestisce il progetto di coprire i costi iniziali. Include preparazione del sito, piantumazione, monitoraggio. Inoltre, offre ai piccoli proprietari un supporto continuo, sia tecnico che finanziario, anche per decenni.

Netflix investe per trasformare campi in foreste con Fields & Forests

Al momento del lancio, Fields & Forests ha già coinvolto circa 2.500 acri di terreni familiari. L’obiettivo è di piantare oltre 1,4 milioni di alberi. Netflix contribuirà con 6.000 acri. Entro il 2032, il progetto mira a coinvolgere fino a 75.000 acri. Questo dovrebbe tradursi in circa 4,8 milioni di crediti di carbonio verificati, che sono generati dalla crescita degli alberi. La loro capacità di immagazzinare anidride carbonica ne è la chiave.

Per i proprietari terrieri significa una nuova fonte di reddito basata su contratti che durano 30 anni, riceveranno pagamenti annuali una volta che il terreno è stato convertito. Mentre AFF — l’organizzazione che coordina il progetto — ne cura la parte operativa, dalla preparazione del terreno al supporto tecnico costante.

Benefici per ambiente e comunità rurali

Questo tipo di progetto ha diversi effetti: non solo piantare alberi che assorbono carbonio, ma migliorare la biodiversità, il suolo, la gestione idrica e la qualità dell’aria. Inoltre, coinvolge comunità rurali che fino ad ora spesso non avevano potuto partecipare al mercato dei crediti di carbonio. Questo accadeva a causa dei costi iniziali o della complessità tecnica. L’investimento di Netflix non è solo compensazione. Rappresenta anche un impegno diretto verso soluzioni naturali per contrastare il cambiamento climatico. Queste sono spesso definite nature-based solutions. Inoltre, può servire da modello replicabile per altre aziende. Dimostra che le partnership tra aziende private, organizzazioni conservazioniste e proprietari terrieri locali possono produrre risultati ambientali reali. Tali risultati sono duraturi e fanno la differenza.