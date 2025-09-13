Tim: la sua ultima promo vi offre anche i giga illimitati gratis

Ogni utente al giorno d’oggi sicuramente ha bisogno di utilizzare costantemente la propria promozione telefonica per restare connesso col mondo digitale attorno a sé, l’offerta presente negli smartphone di ogni consumatore infatti rappresenta il punto di congiunzione tra l’utente stesso e la sua vita digitale, dal momento che tramite quest’ultima ogni utente può svolgere le attività di cui ha bisogno in modo costante, parliamo di mandare messaggi ma anche di svolgere importanti attività lavorative quando non si è a casa.

Di conseguenza, le offerte telefoniche hanno assunto un ruolo centrale nella routine digitale di ogni consumatore poiché permettono a quest’ultimo di fare tutto ciò di cui ha bisogno, ecco perché ogni utente deve scegliere l’offerta più adatta ai suoi bisogni in modo tale da avere le giuste quantità di giga, minuti ed SMS ogni mese.

Quando si tratta di scegliere, ovviamente gli operatori telefonici sono l’elemento di spicco all’interno di questo contesto, poiché proprio questi ultimi mettono a disposizione offerte telefoniche di ogni tipo pensate per accontentare un po’ tutti quanti, tra questi provider uno che in Italia sicuramente merita la vostra attenzione è Tim, l’operatore italiano infatti vanta un catalogo davvero vasto con tantissime offerte dedicate un po’ a tutti quanti, oggi ve ne portiamo una che può permettervi di accedere anche ai giga di traffico dati illimitati.

Bonus giga illimitati

L’offerta in questione permette all’utente di ottenere 200 GB di traffico dati in connessione 5G con 200 SMS verso tutti e minuti illimitati verso tutti, l’offerta ha un costo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione pari a 10 € che include il prezzo della Sim ma anche cinque euro di credito al suo interno, arriviamo però ora alla parte più interessante, gli utenti che infatti hanno già una promozione di rete fissa attiva con Tim, potranno evolvere la loro offerta telefonica mobile ottenendo giga completamente limitati sempre in 5G, il tutto al medesimo costo iniziale.