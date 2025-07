Kena Mobile: due mesi gratis per una connessione estiva senza pensieri

Con l’estate in pieno svolgimento, Kena Mobile propone una promozione perfetta per restare sempre connessi risparmiando. Attivando ora l’offerta “Kena 5,99 Special”, i nuovi clienti infatti possono godere di due mesi completamente gratuiti. Il primo pagamento arriverà solo a fine settembre. Nel frattempo, sarà possibile navigare, ascoltare musica in streaming e restare in contatto con amici e familiari senza limiti. Una proposta pensata per chi cerca un servizio affidabile, economico e ad alte prestazioni. La promozione è disponibile solo fino al 31 agosto, è quindi un’occasione da cogliere al volo.

Kena Mobile offre un servizio completo e conveniente per tutta la famiglia

L’offerta include 200GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Kena si appoggia alla rete TIM, garantendo una copertura stabile e veloce anche in mobilità. Il tutto a soli 5,99€ al mese dopo i primi due mesi gratuiti. In più, è possibile usufruire di 8GB anche in roaming all’interno dell’Unione Europea. La SIM viene spedita gratuitamente e non prevede costi di attivazione. La portabilità del numero è semplice e immediata. Basta accedere alla pagina ufficiale dell’offerta, pagare un simbolico contributo iniziale di 0,01 centesimi e completare la procedura online.

Kena Mobile non si limita a offrire una promozione vantaggiosa, ma propone anche una gestione semplificata delle linee telefoniche grazie alla propria app. È possibile monitorare il credito residuo, effettuare ricariche e controllare più SIM da un unico account. Una funzione utile soprattutto per chi gestisce le utenze di figli, partner o genitori. Però, se questa offerta non dovesse soddisfare ogni esigenza, sul sito ufficiale sono disponibili altre soluzioni con caratteristiche simili, sempre con il 5G incluso e a prezzi contenuti.

Insomma, chi è alla ricerca di un piano mobile flessibile, con prestazioni elevate e costi trasparenti, può trovare in Kena una valida alternativa ai grandi operatori. La semplicità d’uso, l’assenza di costi nascosti e la possibilità di avere due mesi gratuiti rendono questa proposta particolarmente appetibile in un mercato sempre più competitivo. Non resta che collegarsi al sito, attivare la promozione e iniziare a risparmiare, senza rinunciare a nulla.