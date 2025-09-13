WhatsApp rinnova la selezione delle GIF

WhatsApp continua a testare funzioni dedicate a rendere più intuitiva l’esperienza degli utenti Android. Con la versione beta 2.25.20.11, già disponibile sul Play Store per chi partecipa al programma di sviluppo, l’app introduce un cambiamento interessante nel sistema di selezione delle GIF. La classica griglia a due colonne, usata fino a oggi sia nelle versioni stabili sia nelle precedenti beta, viene sostituita da una disposizione a tre colonne. Ciò significa il 50% in più di immagini visibili nello stesso spazio e una ricerca più rapida del contenuto desiderato. Una modifica apparentemente minima, ma capace di velocizzare l’interazione quotidiana con l’applicazione.

Le nuove strategie di WhatsApp

La novità si rivela particolarmente utile sugli smartphone con display ampi, dove lo spazio extra consente di sfruttare al massimo la nuova organizzazione. Al momento la funzione è stata distribuita a un gruppo ristretto di tester, ma Meta prevede di ampliarne presto l’accesso. La decisione finale riguarderà poi l’inclusione definitiva della caratteristica nelle prossime versioni stabili, scelta che potrebbe dipendere dalle reazioni degli utenti e dal gradimento riscontrato durante questa fase di prova.

Non è la prima volta che l’app di messaggistica sperimenta funzioni capaci di cambiare le abitudini di chi la utilizza. Di recente, per esempio, è stato introdotto un limite mensile ai messaggi broadcast, misura pensata per contenere gli abusi e rendere più equilibrato l’utilizzo della piattaforma. Allo stesso modo, Meta continua a lavorare su strumenti che rafforzano sia la comunicazione tra privati sia le opportunità per le aziende.

L’evoluzione di WhatsApp appare quindi orientata a un duplice obiettivo. Da una parte migliorare l’esperienza personale degli utenti e, dall’ altra, potenziare le funzioni di tipo professionale. L’inserimento della nuova griglia per le GIF, apparentemente un dettaglio estetico, in realtà si inserisce in un quadro più ampio. Piccoli cambiamenti, uniti a restrizioni mirate, stanno delineando una piattaforma sempre più attenta alla velocità, alla chiarezza e all’ordine delle conversazioni digitali.