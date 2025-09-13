Kena lancia l’offerta da 5,99€ tutto incluso!

Kena amplia la propria serie di proposte low cost con una nuova offerta pensata per chi cerca tanti Giga e spese contenute. La promozione, denominata “5,99 Special 2 Mesi Gratis”, garantisce ai nuovi clienti i primi due mesi senza alcun costo, mentre dal terzo mese in poi il prezzo è di soli 5,99€. La SIM è gratuita e non prevede contributi di attivazione. La tariffa base mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100GB di traffico dati. Con la ricarica automatica, però, i Giga raddoppiano fino a 200GB, senza variazioni di prezzo.

L’iniziativa è compatibile con il 5G di TIM, che raggiunge velocità fino a 250Mbps in download e 75Mbps in upload. La navigazione resta fluida e stabile anche all’estero, grazie agli accordi di roaming che permettono 8GB mensili inclusi per l’uso in Europa. L’offerta è sottoscrivibile portando il numero da operatori selezionati, in particolare Iliad, CoopVoce e Digi Mobile.

Kena punta su semplicità e servizi extra

La nuova promozione non si limita però solo a un ampio pacchetto di Giga, ma integra funzioni extra pensate per dare maggiore libertà agli utenti. Tra queste emerge il servizio “Restart”, che consente di anticipare il rinnovo della propria offerta in qualsiasi momento. In questo modo è possibile riattivare subito minuti, SMS e dati, senza attendere la data originaria. Se, ad esempio, il rinnovo è previsto il 15 del mese e si utilizza Restart il 10, i futuri rinnovi seguiranno la nuova data.

L’operatore propone anche strumenti digitali dedicati alla gestione della linea. Attraverso l’app MyKena, disponibile per iOS e Android, è possibile monitorare consumi, effettuare ricariche sicure, acquistare nuove opzioni e controllare fino a sette linee diverse con un unico account. Il servizio di ricarica automatica è attivabile tramite carta di credito o PayPal.

Insomma, con un prezzo competitivo e due mesi gratuiti, Kena si conferma tra i principali protagonisti del mercato mobile low cost. L’attenzione all’uso semplice, alle funzioni extra e alla trasparenza nei costi rafforza la strategia di un brand che punta a conquistare nuovi clienti mantenendo standard tecnologici elevati grazie alla rete TIM.