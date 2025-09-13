Su Amazon il Oneplus Nord 4 5G costa pochissimo: approfittatene subito

Volete mettere da parte il vostro attuale smartphone e sostituirlo con un prodotto con ottime caratteristiche tecniche? Il Oneplus Nord 4 5G può essere la soluzione più adatta a voi per una serie di motivi, a partire dal prezzo speciale oggi offerto dal colosso Amazon. Sulla pagina web infatti è possibile procedere con l’acquisto dello smartphone approfittando del prezzo di soli 330,35 euro.

Tra i principali punti di forza di questo smartphone c’è il display OLED da 6,74″ a 120Hz. Il più luminoso mai visto su un OnePlus Nord con 2150 nits per una visibilità chiara anche sotto il sole. Oltre a ciò, questo device si contraddistingue grazie alla tecnologia Aqua Touch che aiuta l’utente a scorrere e digitare con precisione anche con le dita bagnate. Non manca la funzione Eye Care Magic con filtri per la luce blu rilassanti.

Oneplus Nord 4 5G a prezzo speciale su Amazon

Come anticipato, il Oneplus Nord 4 5G dispone di un eccellente display. Non a caso, il display del OnePlus Nord riduce drasticamente lo sfarfallio OLED in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo notevolmente l’affaticamento degli occhi. Se il vostro obiettivo è anche quello di scattare foto uniche, questo Oneplus vi sorprenderà.

Questo modello ospita una fotocamera principale da 50MP + OIS, uno zoom nel sensore 2X e modalità ritratto Real Tone e selfie. Perfetto anche per registrare video ultra-stabili in 4K a 60 fps e scattare foto notturne con una combinazione di OIS e dell’algoritmo TurboRAW per meno sfocature e colori vividi.

L’autonomia è un altro punto di forza di questo smartphone. La batteria da 5500mAh assicura il massimo per un intrattenimento ininterrotto di due giorni. Approfittate subito dello speciale prezzo offerto da Amazon per poter acquistare il Oneplus Nord 4 5G.