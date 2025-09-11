Meta sotto accusa: ex responsabile della sicurezza di WhatsApp lancia l’allarme

Le applicazioni di Meta sono tra le più utilizzate dagli utenti nel mondo.

Social come Facebook e Instagram, ma soprattutto l’applicazione per la messaggistica istantanea di WhatsApp sono delle piattaforme molto apprezzate dagli utenti e che contano miliardi di interazioni ogni giorno.

Su queste piattaforme, gli utenti riversano tutta la loro quotidianità, scambiandosi contenuti multimediali e dati di qualsiasi tipo, anche molto personali.

Dunque è molto importante che vengano protetti e garantiscono privacy e sicurezza a tutti gli utenti, punto che Meta mette al di sopra di qualsiasi cosa.

Ci sono diversi strumenti e tecnologie che Meta utilizza per proteggere la privacy dei propri utenti, tuttavia recentemente la sicurezza garantita dal colosso è stata messa in discussione da un ex dipendente.

Meta denunciata da un ex dipendente di Whatsapp

La società di Meta è nuovamente al centro di fervide polemiche dopo che Attaullah Baig, un ex responsabile della sicurezza informatica della piattaforma di WhatsApp, ha deciso di denunciare l’azienda con accuse molto gravi.

Il motivo della denuncia da parte dell’ex dipendente sarebbe l’accusa secondo la quale Meta non proteggerebbe in realtà i dati personali dei propri utenti.

La minaccia per gli account, secondo l’ex impiegato, sarebbe principalmente l’accesso incontrollato ai dati da parte dei dipendenti, affermando che più di 1500 ingegneri avrebbero potuto accedere ai contenuti degli account di WhatsApp senza nessun tipo di controllo.

Ma c’è di più, perché Baig afferma inoltre di aver provato più volte ad avvisare i suoi superiori della falla nel sistema di sicurezza, arrivando a inviare anche una lettera a Mark Zuckerberg, e che tutti i suoi tentativi siano stati ignorati.

Secondo Baig si sarebbe dovuto limitare immediatamente l’accesso ai dati degli utenti, poiché si erano verificati copie di dati e di profili che venivano coinvolti in truffe.

D’altra parte, Meta si difende fortemente, definendo tutte le accuse infondate e ribadendo l’attenzione alla sicurezza e alla privacy che viene investita nelle tue piattaforme.