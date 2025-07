Meta torna a puntare sugli smartwatch: un nuovo modello atteso a settembre

Secondo un’indiscrezione riportata da DigiTimes, Meta sarebbe pronta a riprendere i lavori sul suo smartwatch, progetto rimasto in sospeso negli ultimi anni. La novità, che per ora resta un rumor, suggerisce che l’azienda guidata da Mark Zuckerberg avrebbe individuato una nuova fabbrica per la produzione del dispositivo, con possibile annuncio a settembre in occasione della conferenza Meta Connect.

L’indiscrezione va presa con cautela, sia per l’affidabilità non sempre impeccabile della fonte, sia perché lo smartwatch Meta è già stato protagonista di diversi tentativi mai arrivati sul mercato. Il precedente sviluppo, avviato tra il 2020 e il 2022, aveva portato a un prototipo noto con il nome in codice Millian, dal design simile a un Fitbit Versa, dotato di una fotocamera integrata nella cassa.

Un’estensione dell’ecosistema indossabile

Meta lavora da tempo su dispositivi da polso legati alla realtà virtuale, pensati anche come controller per i visori Meta Quest. Questo nuovo smartwatch potrebbe inserirsi in quella stessa visione, posizionandosi come un’evoluzione da polso degli attuali Ray-Ban Meta, con funzionalità AI e possibilità di cattura immagini o video.

Non è ancora chiaro se il dispositivo attuale sia un diretto successore di Millian o un progetto completamente rinnovato. Secondo le voci, la fotocamera rimarrebbe una delle caratteristiche chiave, suggerendo un approccio focalizzato sull’interazione rapida con contenuti visivi e comandi AI.

Un contesto favorevole all’annuncio

Il tempismo della notizia coincide con un altro sviluppo: la divisione CTRL-Labs di Meta, specializzata in tecnologie indossabili, ha pubblicato di recente una ricerca su un braccialetto neuromotorio capace di sostituire il mouse tramite comandi gestiti dalla mente. Sebbene non ci siano conferme su un collegamento diretto con lo smartwatch, il contesto lascia intuire che Meta stia rafforzando il proprio investimento nel segmento wearable AI.

Tutti gli occhi saranno puntati su Meta Connect, previsto per il 17 e 18 settembre, quando potrebbero emergere maggiori dettagli su questo possibile ritorno.