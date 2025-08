Iliad GIGA 200: 200 GB e minuti illimitati a meno di 10 euro

Avere una buona offerta telefonica oggi è un po’ come trovare il caffè perfetto al bar sotto casa: vuoi che costi poco, che sia sempre buono e che non riservi brutte sorprese. Ecco perché l’offerta GIGA 200 di Iliad continua a far parlare di sé. Perché diciamolo: 9,99 euro al mese per 200 giga e minuti illimitati, in 5G, senza vincoli e senza aumenti improvvisi… suona quasi troppo bello per essere vero. E invece è proprio così.

La rivoluzione Iliad: giga, minuti e trasparenza senza sorprese

Non c’è bisogno di interpretare asterischi o scorrere a fondo pagina per scoprire costi nascosti: l’offerta è quella e resta quella, “per sempre”, come continuano a ripetere con fierezza. Hai 200 giga al mese in 4G/4G+ e 5G (dove disponibile), minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia, e in più ci sono 13 giga extra da usare in Europa, senza stress o la paura di non riuscire a usare Google Maps in qualche viaggio.

La cosa interessante è che, se per caso finisci i 200 giga (e succede solo se vivi su TikTok), puoi decidere tu se continuare a navigare a 0,90€ ogni 100 MB, ma solo se dai l’ok. Nessun addebito automatico o cose strane che ti fanno sprofondare nel panico quando arriva la bolletta.

E poi c’è quel pacchetto di servizi che di solito altrove ti fanno pagare a parte: hotspot incluso, nessuno scatto alla risposta, controllo credito residuo sempre disponibile, segreteria, portabilità del numero senza drammi, tecnologia VoLTE per chiamate più stabili e sì, anche il famoso “Mi richiami”. Tutto già dentro, senza costi aggiuntivi.

Per attivarla, bastano 9,99€ per la SIM, e in pochi minuti sei operativo. Nessuna trafila eterna, nessun venditore insistente. Se ami le cose semplici, trasparenti e che funzionano, capisci subito perché Iliad si definisce una “rivoluzione”.

Certo, non ti cambierà la vita… ma magari renderà un po’ più piacevole ascoltare i tuoi podcast preferiti.