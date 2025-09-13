Ad
Top smartphone di agosto 2025 secondo AnTuTu

Ecco i 10 telefoni Android più potenti di agosto: Red Magic, Vivo, iQOO dominano con Snapdragon 8 Elite e Dimensity 9400+.

scritto da Rosalba Varegliano
smartphone

Agosto 2025 conferma che il mercato Android di fascia premium è dominato da alcuni brand che spingono al massimo con chip di ultima generazione. I benchmark AnTuTu del mese, basati su migliaia di test reali e su modelli con oltre 1.000 punteggi validi, mettono in evidenza una classifica molto chiara di smartphone con prestazioni di punta: processori ultra-potenti, RAM abbondante, sistemi grafici al top, e ottimizzazione software che fa la differenza.

Smartphone di fascia alta: top 3 di AnTuTu ad agosto

  1. Red Magic 10S Pro+ – Salda al primo posto con un punteggio medio che rasenta i 2,95 milioni di punti. Il suo vantaggio principale è il chip Snapdragon 8 Elite / Leading Edition, configurato con frequenze superiori alla norma, che lo rende il telefono più potente del mese.

  2. Vivo X200 Ultra – Poco dietro, con prestazioni che vanno oltre i 2,89 milioni. Dotato anch’esso di Snapdragon 8 Extreme, si distingue anche per la parte fotografica, ma non perde colpi nei giochi o nelle attività più pesanti.

  3. iQOO Neo 10 Pro+ – Terzo classificato, con quasi 2,88 milioni: è il punto di riferimento per chi vuole performance top ma spesso con un prezzo relativamente più contenuto rispetto ai brand più “premium”.

Altri modelli nella top 10 e cosa emerge

Oltre ai tre sopra, questi altri smartphone entrano stabilmente nella classifica di punta:

  • Vivo X200s (Dimensity 9400+)

  • Honor GT Pro

  • OnePlus 13

  • iQOO 13

  • OPPO Find X8 Ultra

  • Redmi K80 Ultra

  • OnePlus Ace 5 Pro

Un dato interessante: la maggior parte degli smartphone in top 10 monta Snapdragon 8 Elite / Extreme Edition, mentre pochi usano Dimensity 9400+ al top, a dimostrazione della forte competizione tra questi SoC avanzati.

Cosa valutare oltre i numeri

AnTuTu offre un quadro chiaro del mero potenziale hardware, ma nella realtà d’uso contano anche altri fattori: dissipazione del calore, ottimizzazione software, autonomia reale, aggiornamenti, qualità della fotocamera, display. Un telefono che “vince” in benchmark non è automaticamente il più equilibrato nella vita di tutti i giorni.

Va anche considerato che con l’arrivo di nuovi chip (attesi nelle prossime settimane e mesi), questi punteggi potrebbero essere superati, spingendo il mercato verso smartphone ancora più performanti.

Rosalba Varegliano

