TIM, ritorna la promo aggiuntiva 50 Giga 5G Silver

Siamo ormai arrivati alla fine dell’estate e tra pochi giorni gli studenti torneranno a scuola. In occasione del back to school, l’operatore telefonico italiano TIM ha deciso di proporre ad alcuni suoi già clienti selezionati l’attivazione di una super promo aggiuntiva. Ci stiamo riferendo alla promo aggiuntiva nota con il nome di TIM 50 Giga 5G Silver. Quest’ultima avrà un costo una tantum e permetterà agli utenti di avere fino a 50 GB di traffico dati extra per navigare anche con le reti 5G di TIM.

TIM ripropone per il ritorno a scuola la promo aggiuntiva TIM 50 Giga 5G Silver

Per celebrare il back to school, l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ai suoi già clienti selezionati una favolosa promo aggiuntiva. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata TIM 50 Giga 5G Silver. Quest’ultima verrà proposta dunque ai già clienti selezionati ed avrà un costo una tantum pari a soli 2,99 euro. Tutto questo senza alcun costo di attivazione.

In questo modo, gli utenti potranno avere a disposizione un bundle di traffico dati extra per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione pari a 50 GB. Questo bundle sarà utilizzabile per un mese dal momento della sua attivazione. Al termine di questo mese, la promo aggiuntiva sarà disattivata in maniera totalmente automatica. Il costo una tantum di 2,99 euro sarà invece scalato direttamente dal credito residuo disponibile sulla scheda sim.

Secondo quanto è emerso in rete, l’operatore sta proponendo ai suoi già clienti l’attivazione di questa super promo aggiuntiva attraverso vari canali. Tra questi, è stata avviata ad esempio una nuova campagna SMS. Gli utenti potranno inoltre trovare questa proposta anche sull’applicazione ufficiale dell’operatore, ovvero My TIM. Qui sarà presente una sezione denominata Offerte Per Te. Proprio qui, se si è tra i già clienti selezionati dall’operatore, sarà presente inoltre la dicitura “Vacanze giga. Rientro ancora più Giga”.