iPhone 17, Air, Pro e Pro Max: Xcode svela la quantità di RAM

Come da tradizione, Apple non ha dichiarato quanta memoria RAM sia presente nei nuovi iPhone. Questa era una delle più grandi curiosità degli utenti che cercavano conferme dopo le indiscrezioni delle ultime settimane. Fortunatamente in questo caso non ha tardato ad arrivare Xcode 26, la nuova versione dell’ambiente di sviluppo rilasciato insieme a iOS 26. Dopo un’attenta analisi dei dati interni, è stato possibile confermare quanto si era detto, ovvero che c’è stato un grosso passo avanti rispetto ai dispositivi della gamma 16.

Ecco i valori ufficiali che sono stati riportati:

iPhone 17: 8 GB ;

iPhone Air: 12 GB ;

iPhone 17 Pro: 12 GB ;

iPhone 17 Pro Max: 12 GB.

La scelta più interessante riguarda il modello Air, che si posiziona allo stesso livello delle varianti Pro rilasciate da Apple.

Il salto rispetto alla serie iPhone 16

Guardando indietro, tutti i modelli della gamma iPhone 16 — compresi Pro e Pro Max — si fermavano a 8 GB di RAM. La nuova lineup segna quindi una netta differenziazione: il modello standard rimane invariato, mentre Air, Pro e Pro Max beneficiano di un aumento del 50%, arrivando a 12 GB.

Questa strategia sembra puntare a dare più respiro ai modelli di fascia alta, che potranno gestire meglio carichi complessi, funzioni AI e attività come il gaming avanzato o l’editing video. L’affidabilità della fonte è alta: in passato Xcode ha sempre anticipato correttamente i quantitativi di memoria dei vari iPhone, confermandosi una risorsa tecnica attendibile.

Prezzi e disponibilità in Italia

La nuova gamma è già pronta al debutto. I preordini partiranno alle 14:00 di venerdì 12 settembre, con consegne fissate a venerdì 19 settembre. In Italia i prezzi ufficiali sono i seguenti:

iPhone 17 (256 GB): 979 euro ;

iPhone Air: 1.239 euro ;

iPhone 17 Pro: 1.339 euro ;

iPhone 17 Pro Max: 1.489 euro.

Un posizionamento che rispecchia le ambizioni di Apple: offrire più potenza e memoria sui modelli di fascia superiore, senza trascurare la versione base, che resta l’opzione d’ingresso alla famiglia iPhone 17.