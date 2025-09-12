Xbox Store: il titolo più venduto è Helldivers 2



Le vendite per il settore gaming rappresentano un elemento interessante per l’intero settore. A tal proposito, ci sono scenari che affascinano particolarmente gli appassionati. Un caso emblematico è rappresentato da Helldivers 2. Lo sparatutto cooperativo sviluppato da Arrowhead, studio indipendente ma sotto l’egida editoriale di Sony, è diventato il titolo più venduto su Xbox. Un risultato che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato quasi paradossale. Rappresenta un segnale evidente che le strategie delle grandi aziende stanno convergendo verso un obiettivo comune: raggiungere il maggior numero di giocatori, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. E non è tutto. Helldivers 2 è il primo titolo pubblicato direttamente da Sony ad approdare su Xbox, non su PC, dove il passaggio al multipiattaforma è ormai una consuetudine.

Helldivers 2 guadagna il podio su Xbox Store

La performance del gioco ha superato ogni aspettativa, tanto da trovarsi in prima e in terza posizione nelle classifiche di vendita. Ciò grazie alla disponibilità in due versioni differenti, quella standard e la più ricca Super Citizen Edition. Arrowhead aveva già dichiarato che, al day one, i server avevano registrato picchi di oltre mezzo milione di utenti connessi. Ora arriva la conferma ufficiale dai dati dell’Xbox Store, che collocano il titolo al vertice davanti a concorrenti solidissimi.

Considerando quanto emerso finora, è evidente che la strategia adottata da Sony ha portato a risultati concreti per il marchio e per il suo nuovo titolo. E non è tutto. La decisione di portare Helldivers 2 su Xbox segna un ulteriore tassello di un cambiamento epocale. L’era delle esclusive come fattore determinante sembra essere arrivata alla sua conclusione, pronta a cedere il passo ad un mercato sempre più fluido. Uno scenario in cui il valore del singolo gioco conta più del marchio inciso sulla scocca della console. Non resta ora che attendere e scoprire le prossime evoluzioni per il settore gaming.