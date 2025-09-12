Optima Super Mobile Smart: 100 giga a meno di 5€ al mese

Il mondo degli operatori virtuali continua a proporre soluzioni sempre più convenienti e tra queste spicca la nuova offerta di Optima, che con la sua Super Mobile Smart punta a conquistare spazio tra le tariffe low cost. Il pacchetto si distingue per il prezzo contenuto e per i servizi inclusi, senza dimenticare un riconoscimento importante che certifica la qualità percepita dai consumatori.

Prezzo ridotto e costi di attivazione

La promo ha un costo mensile di 4,95€, tra i più bassi oggi disponibili per un’offerta di questa fascia. In fase di sottoscrizione è richiesto un contributo di 9,90€ per la SIM, in promozione rispetto ai consueti 19,90€. La spedizione è gratuita e il costo totale iniziale si ferma così a 14,85€, rendendo l’ingresso nel mondo Optima accessibile a chiunque.

Cosa include Super Mobile Smart

All’interno dell’offerta troviamo 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS inclusi. Non ci sono limitazioni legate all’operatore di provenienza: l’attivazione è infatti aperta a tutti, sia a chi desidera portare il proprio numero sia a chi preferisce attivarne uno nuovo. Un dettaglio che amplia notevolmente la platea di potenziali clienti.

Promozione porta un amico e riconoscimento ufficiale

Un altro punto interessante riguarda l’iniziativa “Porta un amico”. Invitando un conoscente ad attivare l’offerta, entrambi riceveranno 5 euro di ricarica gratuita, un incentivo che permette di risparmiare ulteriormente e di rendere l’esperienza con Optima ancora più conveniente.

Non va dimenticato che la Super Mobile Smart è stata anche “Eletto Prodotto dell’Anno 2025” nella categoria “Servizi Telecomunicazioni Mobile”. Il riconoscimento arriva da una ricerca di mercato condotta da Circana su un ampio campione di consumatori, che hanno premiato questa tariffa per innovazione, qualità percepita e valore complessivo.

Con Super Mobile Smart, Optima dimostra di voler puntare forte sulla semplicità e sulla convenienza, offrendo un pacchetto che abbina un costo mensile basso, una dotazione di giga adeguata e un riconoscimento che ne certifica la bontà agli occhi del pubblico.