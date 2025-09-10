iPhone 17: tutte le novità sulle batterie e sulle velocità di ricarica

La nuova famiglia di iPhone 17 segna un passo avanti importante sul fronte dell’autonomia. Apple ha introdotto batterie più grandi in tutta la gamma, con il Pro Max che stabilisce un nuovo record di durata: fino a 39 ore di riproduzione video. Anche l’inedito iPhone Air, nonostante il profilo sottile e una batteria da poco più di 3.100 mAh, è progettato per coprire un’intera giornata di utilizzo. Per questo modello arriva anche una MagSafe Battery Pack compatta che estende la riproduzione video fino a circa 40 ore.

Tutti i dispositivi adottano la tecnologia a celle impilate, che aumenta la densità energetica e garantisce una maggiore longevità delle batterie. Nei modelli Pro e Pro Max fa il suo debutto un sistema di raffreddamento a camera di vapore, inserito all’interno della nuova scocca in alluminio, pensato per mantenere alte le prestazioni senza sacrificare l’efficienza energetica.

Sul piano software, iOS 26 introduce l’Adaptive Power Mode, che analizza le abitudini di utilizzo e riduce i processi in background solo quando è realmente necessario. Un’evoluzione più intelligente rispetto al tradizionale Risparmio Energetico, che si attivava in maniera più invasiva.

Ricarica cablata e wireless

La ricarica diventa più rapida rispetto alle generazioni precedenti. Con il supporto USB-C Power Delivery 2.0, iPhone 17 Pro e Pro Max raggiungono il 50% in circa 20 minuti se abbinati a un alimentatore da 40W. L’iPhone Air arriva al 50% in circa 30 minuti con un adattatore da 20W, riducendo i tempi con un caricatore da 30W.

Sul fronte wireless, l’intera gamma supporta MagSafe e il nuovo standard Qi2. I modelli 17, 17 Pro e 17 Pro Max raggiungono potenze fino a 25W, mentre l’iPhone Air si ferma a 20W. Grazie a Qi2, anche i caricatori certificati di terze parti possono garantire le stesse velocità dei puck MagSafe di Apple, rendendo la ricarica senza fili più flessibile.

Non c’è invece supporto al reverse wireless charging, anche se tutti i modelli consentono la ricarica cablata inversa. La scelta di Apple di puntare su USB-C e sugli standard aperti come PD e PPS permette comunque di utilizzare caricabatterie di altri produttori senza penalizzazioni.

Nel complesso, la serie iPhone 17 porta con sé il miglioramento più ampio degli ultimi anni per quanto riguarda autonomia e tempi di ricarica, integrando hardware, software e nuovi accessori in un ecosistema sempre più ottimizzato.