Dodge Charger Daytona EV multata per rumore: l’incredibile vicenda

Un episodio curioso scuote la tranquillità di Stillwater, Minnesota. Protagonista un uomo di nome Mike alla guida di una Dodge Charger Daytona EV, una muscle car elettrica. Ora essendo elettrica è già particolare per natura, dato che non ha né scarico né motore tradizionale, giusto? Eppure è stata fermata e multata da un agente di polizia con l’accusa di rumore eccessivo. Un controsenso evidente. Durante un raduno di appassionati, Mike si trovava all’ottavo posto fermo al semaforo e, al semaforo verde, la prima vettura è scattata con gran fragore (avendo un motore tradizionale). L’agente, dall’altra parte della strada ha deciso così di intervenire per il gran rumore generato, ma cosa alquanto buffa è che il poliziotto ha proprio scelto l’unica auto elettrica della fila, appunto la Dodge di Mike.

Il sound artificiale e l’equivoco che ha coinvolto il modello Dodge

La Dodge Charger Daytona EV non è tra le più vendute sul mercato americano, ma è però dotata di un sistema unico, il Fratzonic Chambered Exhaust. Trattasi di un impianto audio che simula il ruggito di un V8, un’idea pensata per dare emozioni a chi cerca ancora un legame con il passato. Non si tratta di un vero scarico ovviamente, ma di un suono digitale emesso da casse dedicate. Secondo Mike, l’agente non ha voluto sentire spiegazioni ed ha subito dichiarato che la sua Dodge disturbava la quiete pubblica. Altri controlli hanno seguito la vicenda e alla fine la multa data ha incredibilmente elencato anche l’effrazione di scarico eccessivamente rumoroso.

Da quell’episodio sono passati circa tre mesi. Mike racconta ora che la sanzione alla sua Dodge non risulta nel sistema del tribunale. Ogni settimana ha cercato da allora di fissare una data di comparizione, ma ancora niente. La vicenda sembra sospesa in un limbo. Possibile che qualcuno si sia accorto dell’errore? Forse l’agente voleva colpire il gruppo di appassionati e ha scelto la Dodge Charger pensando fosse il bersaglio perfetto. Solo in seguito forse ha realizzato che si trattava di un’elettrica e della situazione che appare quasi grottesca. Multa o no registrata, qui si parla comunque di una delle prime multe a una BEV per rumore eccessivo.