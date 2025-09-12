Google Pixel 10 Pro sfida iPhone nello spot: l’AI è la vera protagonista

Dopo la presentazione di iPhone 17 e iPhone Air, Google ha pubblicato un nuovo video della serie #BestPhonesForever, questa volta prendendo di mira lo smartphone di Apple. Lo spot, intitolato “gap generazionale”, mostra un divertente faccia a faccia tra un Pixel 10 Pro e un iPhone (probabilmente un iPhone 16 Pro, anche se resta volutamente anonimo). L’attenzione non è tanto sull’hardware, quanto sulle funzionalità avanzate rese possibili dall’intelligenza artificiale.

Nella clip, l’iPhone prova senza successo a far cantare le proprie galline, mentre il Pixel riesce nell’impresa grazie a Gemini, e nello specifico alla tecnologia Veo, la soluzione di Google dedicata alla generazione di contenuti video tramite AI. L’iPhone, sconfitto, chiede se anche un precedente video virale – con delle tartarughe che lavorano in ufficio – fosse stato creato nello stesso modo, ricevendo una risposta affermativa e reagendo con sconforto. Tutto sempre nella piena ironia che caratterizza gli spot di BigG.

L’AI come leva commerciale da parte di Google

Il messaggio dello spot è chiaro: la forza del Pixel 10 Pro sta nelle sue funzioni di AI integrate, che Google considera superiori rispetto a quelle offerte da Apple. La campagna si chiude ricordando che l’acquisto di un Pixel 10 o Pixel 10 Pro (anche in versione XL) include un anno gratuito di Gemini Pro, dal valore stimato di circa 263 euro sul mercato italiano.

Questa strategia evidenzia come Google punti a differenziarsi dai rivali mettendo l’accento sull’intelligenza artificiale, ormai diventata un elemento centrale nella scelta di uno smartphone. Lo spot, con il suo tono leggero e ironico, prosegue la narrazione avviata da tempo da Mountain View, dove i Pixel e gli iPhone vengono rappresentati come “amici-nemici” che si confrontano sulle rispettive capacità tecnologiche. Vedremo ovviamente più avanti i vari confronti che comprenderanno i nuovi dispositivi di Google presentati poche settimane fa e quelle di Apple arrivati lo scorso 9 settembre ufficialmente.