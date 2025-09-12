AMD punta alla fascia alta per le sue GPU gaming

Nel mondo del gaming per PC, le voci sulle nuove schede video AMD continuano a diffondersi, mentre l’attesa cresce ogni giorno. Lisa Su e il suo team promettono un salto prestazionale che potrebbe cambiare il panorama attuale. La numerazione delle schede subisce un cambiamento netto: dalla serie 9000 si passa alla 10000. Con la punta di diamante indicata come RX 10950. E non è tutto. La novità più affascinante riguarda l’architettura RDNA5. Ogni Compute Unit ospita 128 core, il doppio rispetto alle GPU RDNA4. La gamma include quattro GPU: la RX 10950 XTX è la più potente, con 96 Compute Unit e 12.288 core. Mentre le versioni inferiori contano 40, 24 e 12 unità, corrispondenti a 5.120, 3.072 e 1.536 core. Le differenze tra i modelli sono nette e permettono di indirizzare le schede verso esigenze diverse, dal gamer competitivo al creatore di contenuti più esigente.

GPU Gaming di AMD: ecco i recenti sviluppi

Se si confrontano le nuove schede con le Radeon RX 9000, il progresso è evidente. La precedente generazione nasce da due GPU principali, Navi 48 e Navi 44. Ciascuna disponibile in versione XT e base. La Navi 48 XT ha 64 CU, quella standard 48. La Navi 44 XT ne ha 32, quella normale 28. Con 64 core per CU, il numero totale di core varia da 1.232 a 4.096, ben lontano dai 12.288 core della nuova top di gamma. Il confronto mostra chiaramente l’ampiezza del salto tecnologico: RDNA5 punta decisamente verso la fascia alta, senza compromessi.

Riguardo la concorrenza, NVIDIA non resta a guardare. Le GeForce RTX di fascia 80 e 90 hanno dominato la scena. Ma AMD entra in campo con ambizioni chiare, pronte a stimolare nuove soluzioni. Anche il mercato stesso beneficia di tale sfida: la concorrenza accelera l’innovazione, spinge le prestazioni e regala ai giocatori esperienze più intense e competitive. Ogni annuncio, ogni rumor, ogni benchmark atteso contribuisce a costruire un clima di eccitazione costante. Uno scenario in cui gli appassionati osservano ogni dettaglio con occhi attenti e speranzosi.