Dal cuore di Bennu alle nostre origini: l’asteroide che parla di noi

Quando pensiamo a un sasso, ci viene in mente qualcosa di banale, un oggetto che calpestiamo senza farci caso. Eppure, nel caso di Bennu, quel “sasso” sospeso nello spazio è diventato un archivio cosmico. Non un archivio polveroso, ma un racconto vivo che risale a miliardi di anni fa. È lì che entra in gioco OSIRIS-REx, la sonda che ha avuto il compito di andare a bussare a casa dell’asteroide e portarne via un pezzetto. Una missione che, detta così, sembra uscita da un film di fantascienza, e invece è cronaca scientifica.

Un granello di Bennu ci mostra com’era il Sistema Solare prima del Sole

Il campione, tornato sulla Terra nel 2023, oggi è custodito nei laboratori e analizzato al microscopio come se fosse un tesoro. Ed effettivamente lo è: tra i minuscoli frammenti ci sono composti organici e minerali che raccontano di un tempo in cui l’acqua scorreva all’interno del corpo originario da cui Bennu si è staccato. Non poca acqua, a giudicare dai risultati: circa l’ottanta per cento del materiale studiato mostra segni di interazioni con ghiaccio e liquidi. In pratica, quella roccia porta le cicatrici di un’antica idratazione, un dettaglio che ci riguarda molto più da vicino di quanto sembri.

Perché se oggi sulla Terra esiste la vita, è anche grazie a processi di questo tipo. Asteroidi simili, miliardi di anni fa, potrebbero aver fatto da corrieri cosmici, consegnando molecole fondamentali per lo sviluppo di organismi viventi. In altre parole: dentro un granello di polvere c’è il ricordo di come siamo arrivati fin qui.

Gli scienziati hanno persino trovato tracce di polvere presolare, minuscoli residui formati prima che il Sole iniziasse a brillare. Pensarci fa un certo effetto: osservare Bennu equivale a guardare indietro a un’epoca in cui il nostro sistema solare non era ancora nato, e la materia viaggiava libera nello spazio profondo.

Ecco perché questo piccolo campione è così prezioso. Non è solo un sasso raccolto nello spazio, ma una chiave che apre un racconto millenario. Un racconto fatto di acqua, stelle e tempo infinito, che oggi possiamo finalmente ascoltare da vicino.