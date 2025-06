Nvidia: la RTX 5090 polverizzata da un’altra RTX

Il mondo dei videogiochi ha tenuto i riflettori puntati su Nvidia negli ultimi tempi, grazie all’esordio della sua ultima generazione di schede video conosciuta anche come RTX 50, quest’ultima infatti ha ridisegnato il concetto di prestazione garantendo una potenza davvero eccezionale coadiuvata anche dall’intelligenza artificiale che consente di raggiungere livelli di fluidità davvero eccezionali, la top di gamma ha raggiunto traguardi davvero importanti segnando un passaggio netto rispetto al passato, la RTX 5090 si è infatti classificata in testa a tutte le classifiche, almeno fino a questo momento.

A quanto pare la scheda finora regina infatti dovrà accedere il proprio scettro ad un’altra scheda appartenente sempre alla medesima società, stiamo parlando della RTX Pro 6000 che nei recenti test ha mostrato una potenza davvero senza precedenti spodestando quella che prima era la scheda più potente, un utente infatti ha voluto testare la scheda in questione, nata per le workstation e il pc professionali, su alcuni dei maggiori videogiochi attualmente disponibili in commercio.

Vince su tutto

La scheda in questione ha letteralmente surclassato la top di gamma della controparte gaming segnando dei valori medi di fluidità superiori del 15% praticamente in tutti i giochi testati, il merito va in parte alla RAM, la scheda infatti gode di ben 96 GB di RAM contro i 32 GB disponibili sulla variante da videogiochi, ma soprattutto va ai cores presenti, il chip in questione è infatti completamente sbloccato e gode di oltre 24.000 Cuda Cores, ovvero un 10% in più rispetto agli oltre 21 mila disponibili sulla RTX 5090.

Insomma, l’azienda californiana ha mostrato ancora una volta i muscoli producendo una scheda davvero senza compromessi al limite dell’esagerato, la scheda in questione ovviamente non è pensata per i videogiochi bensì più per i programmi e per i test lavorativi soprattutto in chiave intelligenza artificiale, oltre le prestazioni, però, al limite dell’esagerato abbiamo anche il prezzo che arriva intorno ai 10.000 €.