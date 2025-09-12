AI contro artisti: la musica entra in una nuova battaglia creativa

La musica è sempre stata un territorio profondamente umano, qualcosa che nasce dall’anima e prende forma attraverso strumenti, voce e intuizione. Eppure, negli ultimi mesi, qualcosa ha iniziato a cambiare in modo evidente. Sono arrivate piattaforme come Suno e Udio, capaci di trasformare poche parole in una canzone completa, quasi come se bastasse schiacciare un pulsante per avere una melodia pronta da ascoltare. Un’idea che, per alcuni, ha il sapore di un sogno; per altri, quello di un incubo.

Creatività o cliché? La musica AI cerca di trovare la sua voce

Le grandi etichette discografiche non sono rimaste a guardare. Sony Music, Universal e Warner hanno già mosso battaglia legale contro le startup che usano AI generative, accusandole di sfruttare brani protetti da copyright per “insegnare” ai loro modelli come comporre. Una guerra che non è solo fatta di carte bollate, ma di visioni opposte su cosa significhi davvero creare.

Molti musicisti, anche grandi icone come Kate Bush e Annie Lennox, hanno espresso la loro preoccupazione: se la creatività diventa automatizzata, cosa rimane del valore unico dell’artista? Altri, invece, come will.i.am o Timbaland, preferiscono guardare la questione da un’altra prospettiva, vedendo nell’AI non un nemico, ma uno strumento in più, capace di aprire strade creative nuove.

La storia, a ben pensarci, si ripete. Ogni volta che un’innovazione ha bussato alla porta della musica – dai sintetizzatori all’AutoTune – la prima reazione è stata quella di rifiuto. Poi, col tempo, quelle stesse innovazioni hanno cambiato il linguaggio musicale, fino a diventare indispensabili.

Ci sono già esempi concreti di come questa rivoluzione stia prendendo piede. Oliver McCann, un visual designer che non canta né suona, ha firmato un contratto con Hallwood Media usando solo un chatbot come “strumento”. Una sua canzone ha superato i tre milioni di streaming. Lukas Rams, invece, ha creato tre album interi con la sua band AI, Sleeping With Wolves. Entrambi riconoscono che i testi generati spesso sono pieni di cliché – le solite “ombre” e i soliti “neon” – ma allo stesso tempo l’AI li aiuta a sbloccare l’ispirazione quando serve.

E i numeri iniziano a pesare. Deezer stima che quasi un quinto delle tracce caricate ogni giorno sia generato interamente da un’intelligenza artificiale. È ancora una piccola percentuale rispetto agli ascolti complessivi, ma in crescita costante. Proprio come successe quando siamo passati dai CD allo streaming, l’AI sembra destinata a conquistare il suo posto nella musica, che piaccia o no.