Nvidia: il 40% del fatturato del Q2 merito di due clienti

La nota società tinto di verde continua a macinare record su record in termini di fatturato, l’azienda gode infatti di una popolarità per quanto riguarda l’intelligenza artificiale che le altre società concorrenti non riescono a pareggiare, ecco che recentemente dunque ha pubblicato i propri risultati finanziari per quanto riguarda il Q2 del 2025, sottolineando come una grossa fetta dell’introiti, il 40% sia derivato soltanto da due clienti, nello specifico come potete intuire, si tratta di due pesci decisamente grossi e da soli hanno valso quasi metà dell’intero fatturato per questo trimestre.

Valori importanti

I due clienti non rivendicano pari quote di mercato, dal momento che uno da solo è valso il 23% del mercato di invidia mentre l’altro il 17%, questi dati sono consultabili grazie ad un report pubblicato dalla società per la Securitues and Exchange Commission, l’ente statunitense che si occupa di monitorare la borsa, report all’interno del quale i due clienti sono facilmente visibili ma non dichiarati, questi ultimi infatti vengono definiti come A e B.

Ovviamente viene spontaneo chiedersi chi siano questi due grossi clienti e molti penserebbero in automatico che si tratti delle classiche aziende che vogliono competere per l’intelligenza artificiale come Microsoft, Google o Meta, in realtà non è così dal momento che i valori pubblicati sono legati a clienti diretti che acquistano direttamente le schede grafiche dalla società, quelli elencati sopra sono invece clienti indiretti che acquistano i prodotti dei clienti diretti, di conseguenza non sappiamo qual è la società intermedia tra le parti, però è facile intuire che comunque tutto nasca da una grossa richiesta da parte dei clienti indiretti che però non si può dedurre chi siano dal momento che non è emerso la mole di mercato portata avanti da queste ultime.

Nonostante tutto la società californiana chiude il trimestre ancora una volta con valori record, dal momento che ha superato i 40 miliardi di dollari di fatturato, l’intelligenza artificiale sta rappresentando una vera e propria fortuna per l’azienda.