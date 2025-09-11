Xiaomi 16, batterie record fino a 7.500 mAh secondo gli ultimi rumor

La nuova gamma Xiaomi 16 si avvicina al debutto e le prime informazioni sulle batterie stanno già facendo discutere. Pur senza una data ufficiale di lancio, l’azienda ha aperto i preordini in Cina, segnale che l’annuncio è ormai imminente. Nel frattempo, l’insider Yogesh Brar ha diffuso su X indiscrezioni che mettono in evidenza numeri davvero impressionanti. Il salto di qualità dunque è dietro l’angolo.

Batterie al silicio carbonio, un salto enorme rispetto a Xiaomi 15

Secondo i dati trapelati, la capacità delle batterie al silicio carbonio sarà qualcosa di davvero indescrivibile, soprattutto per gli utenti che non conoscevano questo tipo di tecnologia. A quanto pare lo schema delle capienza sarà il seguente:

Xiaomi 16 : 7.000 mAh

Xiaomi 16 Pro : 6.300 mAh

Xiaomi 16 Pro Max: 7.500 mAh

Valori che segnano un netto miglioramento rispetto alla generazione precedente. Per confronto, lo Xiaomi 15 montava una batteria da 5.400 mAh in Cina (5.240 mAh nelle versioni globali). Anche ipotizzando una leggera riduzione per i modelli europei, il passo avanti sarebbe comunque evidente, con un incremento superiore ai 1.500 mAh sul modello base.

Un Pro “penalizzato” rispetto al modello standard

Il dato che sorprende di più riguarda lo Xiaomi 16 Pro, accreditato di una batteria da 6.300 mAh, cioè 700 mAh in meno rispetto al 16 standard. Un’anomalia, considerando che i due modelli dovrebbero avere dimensioni simili e quindi uno spazio interno quasi identico. In questo caso il guadagno rispetto allo Xiaomi 15 Pro (6.100 mAh) si limiterebbe a soli 200 mAh, riducendo l’effetto sorpresa.

Pro Max, il vero protagonista

Decisamente più eclatante la capacità del Xiaomi 16 Pro Max, con i suoi 7.500 mAh. Una cifra che lo collocherebbe ai vertici assoluti del settore e che potrebbe renderlo particolarmente appetibile per chi utilizza lo smartphone in modo intenso, tra gaming, streaming e lavoro in mobilità.

Per quanto riguarda la variante Ultra, non ci sono ancora indiscrezioni: come accaduto nel 2024, dovrebbe arrivare separatamente, probabilmente a inizio 2026.