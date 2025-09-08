Xiaomi 16 imminenti: preordini “al buio” già partiti in Cina

In Cina sono partiti i preordini per la nuova gamma Xiaomi 16, ma con una formula particolare: al momento non ci sono specifiche tecniche ufficiali, né prezzi o nomi confermati dei modelli. Si tratta quindi di una mossa commerciale pensata soprattutto per tastare l’interesse dei consumatori. Nessun pagamento anticipato, nessun vincolo: chi aderisce al preordine riceverà probabilmente vantaggi o bonus extra quando la vendita vera e propria sarà avviata. Una tattica che Xiaomi ha già adottato in passato per alimentare curiosità e raccogliere feedback prima del lancio.

Chip Qualcomm e primi modelli attesi

La serie Xiaomi 16 sarà la prima a debuttare con il nuovo chip top di gamma di Qualcomm, atteso allo Snapdragon Summit in programma tra il 23 e il 25 settembre alle Hawaii. Il processore dovrebbe chiamarsi Snapdragon 8 Elite Gen 5 e rappresenterà il cuore della nuova linea.

Saranno tre i dispositivi che il colosso ufficializzerà, partendo da Xiaomi 16 A seguire, ecco il Pro, il Pro Mini e, con un po’ di ritardo, Xiaomi 16 Ultra, che tradizionalmente si colloca al vertice della famiglia. Una delle novità riguarda le proporzioni: i dispositivi saranno leggermente più larghi per favorire la presa e l’uso quotidiano. I display, piatti e con angoli più morbidi, seguiranno un trend già visto anche su altri marchi, Samsung inclusa con i futuri Galaxy S26.

Fotocamere, ricarica e software

Le informazioni emerse finora parlano di miglioramenti evidenti sul fronte fotografico, con un comparto rinnovato per qualità e versatilità. Cresce anche l’attenzione all’autonomia: le batterie saranno più grandi e le velocità di ricarica cablata aumenteranno su tutta la linea. Questo sarà possibile grazie ai progressi nella tecnologia Si-C, che consente di ottimizzare densità energetica e tempi di ricarica.

A livello software, i nuovi modelli arriveranno con HyperOS 3 basato su Android 16, pronto a valorizzare l’hardware e a garantire un’esperienza più fluida e integrata.

Il debutto ufficiale in Cina è previsto per i primi di ottobre, mentre per la disponibilità globale bisognerà con ogni probabilità attendere qualche settimana in più.