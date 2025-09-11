Apple e la scommessa sull’iPhone pieghevole

Apple non nasconde più la fiducia riposta nel futuro iPhone pieghevole. Dopo mesi di indiscrezioni e analisi, le nuove stime confermano un interesse sempre più grande per un dispositivo che rappresenta una prima volta assoluta nella storia dell’ azienda. Secondo Ming-Chi Kuo, analista di riferimento per il mondo tecnologico, Cupertino ha deciso di aumentare le spedizioni previste al debutto. Non parliamo più di 6-8 milioni di unità, ma 8-10 milioni già nel 2026, anno fissato per il lancio ufficiale. Ancora più ambiziosi i numeri del 2027, con una stima aggiornata che passa da 10-15 milioni a un intervallo compreso tra 20 e 25 milioni.

Apple tra sfide hardware e corsa all’intelligenza artificiale

Questa revisione non è solo una questione di numeri. Essa indica chiaramente come Apple intenda affrontare il mercato con decisione, entrando in un settore già esplorato dai concorrenti, ma con la capacità di trasformarlo. L’esperienza con i prodotti pieghevoli di altre aziende, in particolare Samsung, ha dimostrato che esiste una forte domanda per smartphone di questo tipo. Ecco quindi che Apple punta a inserirsi in questo spazio con un modello capace di unire design elegante, software ottimizzato e prestazioni all’altezza del marchio.

Le prospettive positive sull’iPhone pieghevole non cancellano le sfide interne. Kuo sottolinea come ci siano alcune preoccupazioni per i ritardi accumulati su fronti importanti, in particolare sull’intelligenza artificiale. Apple Intelligence, la piattaforma proprietaria presentata negli ultimi mesi, deve ancora dimostrare di poter competere con le soluzioni rivali. L’azienda ha bisogno di integrare in tempi rapidi strumenti capaci di attrarre utenti e sviluppatori, così da restare protagonista in un settore in rapida evoluzione.

Accanto all’iPhone, anche l’iPad pieghevole occupa spazio nei piani futuri. Il suo arrivo è previsto per il 2028, con una produzione molto più contenuta, ovvero tra le 500mila e 1 milione di unità. Si tratta di un progetto meno urgente, che servirà a completare l’offerta e a testare le reazioni dei clienti verso dispositivi di dimensioni maggiori. In questo contesto, il pieghevole da un lato rappresenta una risposta alle pressioni della concorrenza, dall’altro un simbolo di innovazione da proporre al mercato mondiale attuale.