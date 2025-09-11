Vodafone, scopri l’incredibile promozione telefonica con giga illimitati

Le promozioni di Vodafone sconvolgono gli utenti per l’incredibile qualità dei servizi proposti.

Vodafone si ritrova ancora al centro del settore delle telecomunicazioni italiano, fornendo a nuovi e vecchi clienti tariffe uniche e inclusive.

I piani tariffari possono comprendere davvero tutto, come i giga per una navigazione incredibilmente veloce, chiamate e SMS da utilizzare anche all’estero, e soprattutto una serie di servizi davvero esclusivi.

Vodafone: ecco la tariffa che offre giga illimitati

Tra i vari piani tariffari proposti da Vodafone per i clienti, se ne distingue una che è disponibile per chi abbia bisogno di quanti più giga possibili al mese.

La promozione PRO GIÀ CLIENTE è disponibile per tutti i clienti Vodafone che abbiano già attivata un’offerta con la rete fissa dell’operatore.

L’offerta offre dunque a chi già cliente Vodafone minuti illimitati, 200 SMS, giga illimitati per i clienti della rete fissa Vodafone, oppure 250 giga disponibili per le altre tipologie di clienti. Inoltre per la navigazione all’estero sono inclusi 45 giga da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Il tutto ha un costo di soli 11,95 € al mese, con costo di attivazione di soli 10 € e spedizione della Sim gratuita.

Con l’attivazione della tariffa sono disponibili dei servizi aggiuntivi, come la continuità del servizio fino a quarantott’ore. Infatti se si dovesse esaurire il credito residuo si potrà continuare a navigare, a chiamare e accettare senza nessun tipo di costo aggiuntivo per un massimo di quarantott’ore.

Il secondo servizio a disposizione è la segreteria telefonica e il servizio di recall, grazie ai quali è possibile scoprire chi ti ha chiamato mentre non eri reperibile e anche il momento più opportuno per richiamare.

Inoltre, al momento dell’attivazione di questa tariffa esclusiva, sarà possibile scegliere tra una Sim fisica oppure un eSIM, permettendo dunque di sfruttare il massimo della tecnologia a disposizione.