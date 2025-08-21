Vodafone lancia un’ offerta SUPER per il mobile

La concorrenza nel mercato della telefonia mobile non si ferma, e Vodafone ha deciso di giocare una carta forte. L’operatore, premiato di recente come miglior rete 5G d’Italia da più istituti indipendenti, propone un’offerta dedicata a chi sceglie di passare da Iliad, PosteMobile e altri operatori selezionati. A soli 6,99€ al mese, i nuovi clienti possono infatti accedere a 100GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS.

Questo rappresenta un pacchetto che punta a convincere chi ancora esita a cambiare, anche grazie a costi di attivazione e spedizione azzerati se l’acquisto avviene online. La promozione è disponibile con SIM fisica o eSIM, a seconda delle preferenze dell’utente, e garantisce continuità di servizio fino a 48 ore in caso di esaurimento del credito. Un dettaglio non banale per chi utilizza lo smartphone per lavoro o studio.

Vodafone, tra vantaggi e riconoscimenti di rete

La procedura di attivazione è molto semplice. Il cliente può farsi identificare dal corriere al momento della consegna, oppure completare l’operazione tramite SPID o registrazione guidata. In questo modo la SIM diventa operativa in tempi ridotti, con la portabilità del numero completata in 3-7 giorni e il trasferimento del credito entro 8 giorni lavorativi.

Tra i vantaggi inclusi vi sono la segreteria telefonica, il servizio di recall e l’addebito automatico del credito, che permette di evitare interruzioni improvvise. L’operatore sottolinea poi i suoi numerosi riconoscimenti ottenuti. Vodafone infatti è stata premiata da Ookla, Opensignal e nPerf per velocità, stabilità e performance della sua rete 5G. In particolare, i test hanno confermato risultati eccellenti nel download, nell’upload e nella latenza, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi cerca una connessione sempre affidabile.

Tale iniziativa si inserisce in un contesto di forte competizione, dove la battaglia sui prezzi incontra sempre più spesso quella della qualità della rete. Con questa proposta, Vodafone punta così a rafforzare la sua base clienti e a intercettare chi proviene da operatori emergenti, offrendo non solo convenienza economica ma anche la garanzia di una linea certificata come la più performante del Paese.