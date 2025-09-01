Ad
È ancora Fastweb il principale rivale di aziende importanti nel mondo della telefonia grazie alle sue offerte migliori

Fastweb sfida Vodafone e TIM a settembre: 3 offerte SHOCK fino a 300GB in 5G

Il mondo della telefonia mobile si arricchisce di nuove proposte targate Fastweb, che lancia tre offerte pensate per utenti con esigenze diverse ma con un filo conduttore comune: trasparenza, assenza di vincoli e prezzi chiari. Forte dei riconoscimenti ottenuti da Ookla per la velocità della sua rete, l’operatore intende rafforzare il proprio posizionamento con pacchetti competitivi e ricchi di contenuti.

Fastweb Mobile e Mobile Full: due alternative concrete

La prima opzione è Fastweb Mobile, con un canone di 8,95€ al mese. Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 150 giga di traffico dati, un’offerta che unisce convenienza e una buona disponibilità di dati.

Chi ha bisogno di più traffico può orientarsi su Fastweb Mobile Full, proposta a 10,95€ mensili. Con questa offerta si ottengono 200 giga in 5G, chiamate senza limiti e 100 SMS, un piano che strizza l’occhio a chi utilizza intensivamente lo smartphone per streaming e applicazioni che richiedono connessioni veloci.

Fastweb Mobile Maxi: giga e servizi aggiuntivi

La proposta più completa è la Fastweb Mobile Maxi, dal costo di 12,95€ al mese. Oltre a 300 giga di dati e minuti illimitati, l’offerta include Fastweb Protect, un servizio di protezione digitale, e l’Assicurazione Assistenza Pet di Quixa, che amplia ulteriormente il valore della tariffa.

Attivazione semplice e possibilità di eSIM

Tutte le nuove offerte possono essere attivate online o richiedendo una chiamata gratuita da parte di un operatore. La SIM è disponibile anche in formato digitale eSIM senza costi aggiuntivi, mentre la spedizione della scheda fisica resta gratuita.

L’attivazione può avvenire tramite SPID, carta d’identità elettronica o video identificazione, e prevede un costo una tantum di 10€. Nessun costo nascosto e nessun vincolo rendono queste tariffe particolarmente competitive nel panorama attuale. Sono queste alcune delle offerte che gli utenti vorrebbero avere quando scelgono di cambiare gestore e ora non devono fare altro che sceglierle.

Felice Galluccio

