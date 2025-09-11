Truffa via e-mail e problemi per gli utenti: sono scomparsi i soldi dai conti così

Oggi il pericolo è davvero grande in quanto c’è una truffa che sta girando e che sta fregando più utenti in contemporanea. Fate attenzione al testo che gira in rete che a quanto pare non è solo, in quanto potrebbe fregarvi sia i soldi che i dati personali in un batter d’occhio.

La truffa che dovete evitare è scritta proprio qui sotto con il messaggio preciso: è pericolosissima

Di truffe ce ne sono moltissime ma purtroppo sempre le stesse tendono a girare tra gli utenti fino a fregarli tutti. Come si può vedere dal testo in basso, sembra che una bella donna ce l’abbia con voi e che poi a trascorrere una serata in compagnia, ma non credeteci in quanto è tutto finto. Ecco il testo:

“Ciao affascinante sconosciuto, sono Reba. Ho un argomento di conversazione.

Voglio fare una serata con due uomini andando in giro per i locali. Vuoi essere nella mia cerchia felice di conoscerti! Qui Babie_Reba-104 è il mio profilo online.

Puoi venirmi a trovare di persona e faremo conoscenza.

Entra, se hai un desiderio così ardente, aspetto una tua risposta!”

Questo è il primo di due messaggi che stanno girando durante questi giorni, ma ce n’è anche un altro che bisogna tenere d’occhio in quanto potrebbe arrivare da un momento all’altro nella vostra casella e-mail:

“Ciao, penso che non ci sia niente di sbagliato nello scriverti prima.

Vorrei prendermi un momento e conoscerti. Mi chiamo Hester, amo viaggiare, uomini sexy e forti.

Voglio incontrare la mia piccola felicità! Ho una relazione, ma capisco che questo non è mio, tutto si romperà. Nessuna comprensione e nessuna passione.

Ti sto cercando in modo che tu possa mostrarmi la vita reale e aiutarmi a realizzare me stesso! Qui ho postato il mio profilo, Love_Hester_188 nickname per la ricerca.

Puoi vedere le mie foto erotiche, i miei video e chiamarmi.“