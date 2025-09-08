Truffa della multa non pagata: attenti a questa nuova e-mail

L’ennesima truffa pericolosa ha fregato le persone facendogli credere di dover pagare una multa. Viene utilizzato anche il celebre nome di un servizio di pagamento online, che però non c’entra nulla con tutto questo e che è anch’esso parte lesa. Il consiglio è quello di tenere gli occhi bene aperti per evitare problematiche che potrebbero ripercuotersi a lungo termine su di voi.

La truffa della multa non pagata è credibile: fate molta attenzione

Il testo è il seguente e indica praticamente una multa non pagata. Tutto sembra effettivamente molto simile a ciò che vi ritroveresti all’interno di una comunicazione in arrivo presso il vostro domicilio ma ricordate: è davvero difficile che una cosa del genere possa arrivare nella vostra e-mail. Comunicazioni di questo genere infatti vengono inoltrate agli utenti mediante posta ordinaria e non tramite un computer. State alla larga da testi di questo genere e soprattutto evitate di cliccare sui link credendo di fare qualcosa di buono. Ecco il testo completo:

“PAGOPA.IT

Caro utente,

Il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento della multa per la violazione del codice della strada, registrata con riferimento numero #R7230033407 per eccesso di velocità.

L’importo della multa di €45,00 non è ancora stato pagato. Clicca sul link qui sotto per visualizzare i dettagli della multa e completare il pagamento in modo sicuro:

Controlla e paga la multa

Se il pagamento non viene effettuato entro 72 ore, l’importo della multa aumenterà a €136,00 e 6 punti verranno decurtati dalla tua patente di guida, in conformità con l’Articolo L. 142-8 del Codice della Strada.

Ti invitiamo a effettuare il pagamento il prima possibile per evitare ulteriori penali.

Ti ringraziamo per l’attenzione e per la rapida risoluzione di questa situazione.

Cordiali saluti,

Il team di PagoPA

Questo è un messaggio automatico. Ti preghiamo di non rispondere.

© 2025 PagoPA – Tutti i diritti riservati.“