Very Mobile, la nuova offerta da 200 giga in 5G ha un prezzo ASSURDO

Il mondo degli operatori virtuali continua a muoversi con grande vivacità e tra le proposte più interessanti di questo periodo c’è quella di Very Mobile, che con la sua nuova offerta vuole conquistare una fetta sempre più ampia di utenti. La promozione ha un costo di 6,99€ al mese per sempre e mette a disposizione un pacchetto molto ricco sia sul fronte dei giga che su quello della semplicità di attivazione.

Contenuti dell’offerta di Very Mobile

Il bundle prevede 200 giga al mese in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti verso tutti i gestori. L’accesso al 5G è incluso senza costi extra, a condizione di avere un dispositivo compatibile e copertura nella propria zona. Le chiamate e i messaggi illimitati rispettano le condizioni d’uso corretto stabilite da Very Mobile, ma garantiscono comunque un utilizzo senza pensieri per la quasi totalità degli utenti.

Attivazione semplice e primo mese gratis

Uno dei punti forti dell’offerta è la fase di attivazione. Il costo iniziale è di soli 0,99€, da pagare una sola volta. Inoltre, il primo mese è gratuito, un vantaggio che permette di provare il servizio senza sostenere spese immediate. Dal secondo mese in poi si pagheranno i canonici 6,99€, cifra che resterà bloccata per sempre.

Per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione, Very Mobile consente di completare la procedura sia con SPID sia con carta d’identità elettronica, garantendo così un’attivazione veloce e sicura. È disponibile anche la eSIM virtuale, utile per chi non vuole attendere la spedizione della SIM fisica e preferisce avere tutto subito a portata di smartphone.

Nessuna restrizione sull’operatore di provenienza

A differenza di molte altre promozioni sul mercato, questa offerta Very Mobile è aperta a chiunque, senza restrizioni legate al gestore di provenienza. Ciò significa che sia i clienti che arrivano dai grandi operatori, sia quelli che migrano da altri virtuali, possono accedere alle stesse condizioni.

Con un mix di 200 giga, 5G incluso, prezzo basso e primo mese gratuito, Very Mobile si posiziona come una delle soluzioni più competitive tra le offerte mobili attualmente disponibili.