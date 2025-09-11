Samsung Galaxy Z Fold5 ottiene la One UI 8 beta basata su Android 16

Samsung Galaxy Z Fold

Samsung ha avviato la distribuzione della One UI 8 beta anche per Galaxy Z Fold5, il pieghevole a libro presentato nell’estate del 2023. Dopo l’avvio per il modello a conchiglia Galaxy Z Flip5, l’azienda estende quindi il programma di test al secondo pieghevole di punta. Il rollout parte come di consueto dalla Corea del Sud e segna l’inizio del percorso che porterà alla versione stabile basata su Android 16.

Il rollout parte dalla Corea

La distribuzione della beta segue la strategia abituale di Samsung: i test cominciano nel mercato domestico per poi estendersi gradualmente ad altri Paesi. Nelle prossime settimane l’aggiornamento dovrebbe raggiungere Stati Uniti, Regno Unito e India, regioni che generalmente procedono in parallelo con la Corea.

Diversa la situazione per mercati come l’Italia, dove l’azienda raramente include i programmi di beta test. Per gli utenti europei al di fuori dei Paesi prioritari, sarà quindi necessario attendere il rilascio della versione stabile, previsto tra un paio di mesi.

Le novità della One UI 8

La build beta per Galaxy Z Fold5 integra le patch di sicurezza Android di settembre 2025 e porta con sé diverse novità. Alcune funzioni sono state introdotte ex novo, mentre altre sono state ottimizzate rispetto all’attuale interfaccia. Come accade con ogni versione sperimentale, non mancano i bug. Samsung stessa avverte che la beta potrebbe presentare problemi significativi e invita gli utenti a effettuare un backup completo prima dell’installazione, così da poter tornare alla versione stabile in caso di difficoltà.

Android 16 e interfaccia ottimizzata per i pieghevoli

L’arrivo della One UI 8 basata su Android 16 conferma la volontà di Samsung di mantenere i suoi pieghevoli aggiornati con le ultime versioni del sistema operativo. In particolare, il Galaxy Z Fold5 beneficia di ottimizzazioni dedicate al multitasking e alla gestione della modalità Flex, elementi chiave per sfruttare appieno il formato a libro. Le novità includono un miglioramento della fluidità nella visualizzazione multi-finestra e una gestione più intuitiva delle app sul grande schermo interno, aspetti che rappresentano uno dei punti di forza della gamma Fold.