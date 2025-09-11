PosteMobile lancia Creami EXTRA WOW 100 per nuovi clienti!

Se negli ultimi tempi ti sei trovato a cercare un’offerta che non ti faccia pensare a minuti, SMS o giga, PosteMobile ha qualcosa che potrebbe davvero fare al caso tuo: parliamo della Creami EXTRA WOW 100 Edizione 2025, una tariffa pensata per nuovi clienti e disponibile in esclusiva negli Uffici Postali, ma solo nei primi quindici giorni del mese. Un’offerta che, già dal nome, promette un po’ di sorpresa e tanto vantaggio, senza complicazioni inutili.

PosteMobile Creami EXTRA WOW 100: 100 GB e chiamate illimitate a 6,99 €

Con questa offerta, chiamare e messaggiare diventa praticamente senza limiti: crediti illimitati per chiamate e SMS, così non dovrai più preoccuparti di contare ogni minuto o invio. E per la navigazione internet, c’è un bel pacchetto da 100 GB in 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. Tutto questo a un costo mensile di 6,99 euro, più 15 euro di attivazione presso l’Ufficio Postale (10 euro per la SIM e 5 euro di credito telefonico) e una ricarica minima di 5 euro. Niente di più semplice, insomma: una volta attivata, la tariffa funziona senza sorprese.

La rete su cui viaggia questa offerta è quella di Vodafone, quindi puoi contare su una copertura affidabile e capillare: oltre il 99% della popolazione italiana è raggiunta dal 4G, con una connessione stabile e veloce, anche fuori dai grandi centri urbani. Inoltre, l’offerta include una serie di servizi extra senza costi aggiuntivi: “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo direttamente al numero 401212. Piccoli dettagli che, sul lungo periodo, fanno davvero la differenza.

E se sei uno di quelli che usa più dispositivi contemporaneamente, l’hotspot incluso ti permette di condividere i giga con tablet o computer, senza dover sborsare un centesimo in più. Certo, come in ogni offerta, ci sono alcune regole da rispettare: se la SIM non ha credito al momento del rinnovo, scatta la tariffa base, con chiamate a 18 cent/min, SMS a 12 cent e traffico dati giornaliero a 2 euro per 500 MB, se la tariffa dati base è attiva. Tutto questo, però, può essere gestito facilmente via SMS, app o sito PostePay, così non rischi mai di trovarti impreparato.

In sostanza, la Creami EXTRA WOW 100 non è solo un piano telefonico, ma una vera esperienza di libertà digitale: chiamate, messaggi e internet senza limiti, con una rete solida alle spalle e servizi che semplificano la vita. Una scelta pensata per chi vuole essere sempre connesso senza complicazioni, sfruttando al massimo ogni giga e ogni minuto.