Dacia rinnova la Duster con motori più efficienti

Dacia torna protagonista nel settore dei SUV compatti grazie a un aggiornamento che tocca uno degli aspetti più importanti, la tipologia dei motori. La nota casa automobilistica infatti, introduce per la Duster, una serie di opzioni più ampie e moderne, con l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze dei clienti europei.

Il debutto più atteso è quello del nuovo propulsore Full Hybrid da 155CV, che riprende la tecnologia già sperimentata sulla Bigster. La soluzione si fonda su un quattro cilindri benzina da 109CV, abbinato a due unità elettriche e a una batteria da 1,4kWh, il tutto gestito da un cambio automatico elettrificato a rapporti separati. Questo schema consente di viaggiare in modalità elettrica fino all’80% del tempo in città, riducendo i consumi a 4,6 litri per 100km. Le emissioni di CO2 calano a 105g al chilometro, segnando un miglioramento netto rispetto al precedente Hybrid 140.

Dacia Duster: novità negli equipaggiamenti e attesa per i prezzi

L’attenzione di Dacia però non si limita alla sola variante ibrida. La nuova gamma Duster guadagna anche un mild-hybrid da 140CV, sviluppato intorno a un motore turbo a tre cilindri con ciclo Miller, più efficiente e meno energivoro. Abbinato a un sistema a 48volt e a un cambio manuale a sei rapporti, garantisce una riduzione dei consumi medi vicina al dieci per cento, attestandosi su 5,4 litri ogni 100Km. Anche le emissioni, pari a 122g di CO2 per chilometro, migliorano sensibilmente rispetto ai motori tradizionali di pari potenza. Per chi invece preferisce il GPL, Dacia ha pensato a un aggiornamento della storica versione Eco-G, ora la Duster può contare su 120CV, ben 20 in più della precedente. Oltre a offrire maggiore versatilità, la nuova Eco-G assicura fino a 1.380Km di autonomia grazie alla presenza di due serbatoi da 50litri ciascuno.

Il restyling tecnico si accompagna a miglioramenti negli interni e nelle dotazioni. Le versioni di fascia alta, come la Journey, includono la regolazione lombare del sedile conducente. Invece le varianti ibride dispongono di Adaptive Cruise Control, di serie o in opzione a seconda dell’allestimento. Insomma, con queste scelte, Dacia punta a rafforzare l’immagine della Duster come SUV accessibile. Anche se in grado di offrire soluzioni tecnologiche vicine a quelle di marchi più costosi. Attualmente, in Italia, tale vettura è proposta a partire da 19.900€, cifra che continuerà a rappresentare un punto di forza per chi cerca un veicolo dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.