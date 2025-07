Samsung Galaxy Z Fold7: il pieghevole che resiste al tempo

Samsung annuncia ufficialmente che il suo Galaxy Z Fold7 può sopportare fino a 500.000 aperture e chiusure. Un numero che supera di gran lunga quella dei suoi predecessori, fissata a 200.000. Ma soprattutto che posiziona il nuovo modello tra i dispositivi più resistenti della categoria. Il test di resistenza è stato condotto da Bureau Veritas, in condizioni ambientali controllate (25°C per 13 giorni), e ha certificato che il display è rimasto perfettamente funzionante al traguardo delle 500.000 pieghe.

Tecnologia UTG e materiali avanzati: così il Galaxy Z Fold7 guarda al futuro

Non si tratta però di un primato assoluto. OnePlus, con il suo Open del 2023, aveva promesso addirittura un milione di cicli. In ogni caso, i dati comunicati da Samsung sono più che sufficienti per rassicurare gli utenti sull’affidabilità a lungo termine del Fold7. Anche perché il miglioramento non è solo numerico. Samsung infatti ha completamente ridisegnato la cerniera, rendendola più sottile e integrandola meglio nel corpo del dispositivo. Il vero protagonista, però, è il display stesso, profondamente rinnovato nei materiali e nella struttura.

Per raggiungere questi traguardi, Samsung ha puntato su un upgrade completo degli strati protettivi del pannello OLED flessibile. Lo strato UTG (Ultra-Thin Glass) è stato ispessito del 50%, e un nuovo adesivo ad alta elasticità garantisce un recupero meccanico fino a quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente. Ciò consente allo schermo di assorbire meglio gli impatti e deformarsi meno nel tempo. La casa sudcoreana promette così non solo una maggiore longevità del pannello, ma anche un utilizzo quotidiano più sicuro e fluido.

Anche se questa certificazione riguarda solo il display, è lecito attendersi una resistenza complessiva superiore anche per il resto del telefono, specie considerando i sette anni di aggiornamenti software promessi. Il Galaxy Z Fold7 è già disponibile in preordine, con spedizioni previste nei prossimi giorni. Il prezzo parte da 2.199€, ma la promozione lancio consente di acquistare la versione da 512GB allo stesso costo del modello da 256. Disponibile nei colori Blue Shadow, Silver Shadow, Jet-black e Mint (quest’ultimo solo online), il Fold7 si propone come un prodotto di fascia premium, pensato per chi vuole il massimo dell’innovazione. Anche a costo di qualche compromesso, come una batteria che non tutti giudicano sufficiente.